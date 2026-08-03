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En Colombia, las búsquedas sobre agitar laurel en la puerta de la casa han aumentado en los últimos meses debido a videos y consejos compartidos en redes sociales y grupos familiares. La costumbre consiste en tomar una rama de laurel fresca o seca y moverla suavemente en la entrada del hogar, especialmente durante la mañana o al comenzar una nueva semana, con la idea de atraer buenas energías y renovar el ambiente.

Quienes recomiendan esta práctica aseguran que el laurel simboliza prosperidad, abundancia y limpieza espiritual. Aunque se trata de una creencia popular y no de una técnica comprobada por la ciencia, el ritual continúa ganando seguidores por su sencillez y por el significado cultural que tiene la planta en muchos hogares colombianos.

¿Para qué sirve agitar laurel en la puerta de la casa?

La principal razón por la que se realiza este ritual es la creencia de que ayuda a “abrir caminos” y a dejar atrás las energías negativas acumuladas en la vivienda. Según la tradición popular, mover la rama en la puerta representa una bienvenida a las oportunidades y una despedida a las preocupaciones.

Entre los beneficios que suelen mencionarse están:

Favorecer una sensación de tranquilidad en el hogar.

Simbolizar protección para quienes viven en la casa.

Acompañar nuevos comienzos, como un cambio de trabajo o una mudanza.

Crear un momento de intención y reflexión personal.

Es importante aclarar que estos efectos pertenecen al ámbito de las creencias y no reemplazan acciones concretas para mejorar la convivencia, la economía o la salud.

Agitar laurel en la puerta de la casa: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo.

¿Por qué recomiendan hacerlo en la entrada del hogar?

La puerta principal tiene un valor simbólico en numerosas tradiciones. Se considera el punto por donde ingresan las personas, las visitas y, metafóricamente, las oportunidades. Por eso, quienes practican el ritual prefieren hacerlo justo en la entrada.

Algunas personas acompañan el movimiento del laurel con una breve oración, un agradecimiento o un pensamiento positivo. El objetivo no es la planta en sí misma, sino el acto de dedicar unos minutos a ordenar el espacio y a enfocarse en una intención específica.

¿Cómo se hace el ritual del laurel en casa?

No existe una única forma correcta, pero la práctica más difundida es la siguiente:

Tome una rama de laurel limpia, fresca o seca. Párese frente a la puerta principal. Agite la rama suavemente hacia afuera y luego hacia adentro. Mantenga una intención positiva mientras realiza el movimiento. Guarde la rama en un lugar seco o reemplácela cuando se deteriore.

Muchas personas lo hacen los lunes, el primer día del mes o después de limpiar la casa , aunque esto depende de cada tradición familiar.

¿Qué significa el laurel según la tradición popular?

El laurel ha sido utilizado desde la antigüedad como símbolo de victoria, honor y protección. En diferentes culturas se asociaba con la fuerza y el éxito, razón por la cual todavía aparece en rituales domésticos y celebraciones.

En Colombia, además de su uso culinario, el laurel suele relacionarse con prácticas de bienestar popular. Algunas familias lo colocan detrás de la puerta, en la cocina o junto a otros elementos aromáticos como canela o romero.

¿Conviene hacerlo todos los días?

No hay una frecuencia establecida. Algunas personas lo realizan diariamente, mientras que otras solo en fechas especiales. Si decide practicarlo, lo recomendable es hacerlo como un acto personal de bienestar y no como una obligación.

En cualquier caso, mantener la entrada limpia, ventilada y organizada sí contribuye de manera tangible a que el hogar resulte más agradable para quienes viven en él y para quienes lo visitan.