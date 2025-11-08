Es muy común que con el paso del tiempo las sartenes que se usan para cocinar tiendan a oxidarse y esto ocurre cuando no quedan bien secas del todo y el agua se acumula en la superficie. Sin embargo, existe un truco que es altamente efectivo y que permite eliminar por completo la capa naranja que se forma.

Cuando el óxido se acumula en una sartén hace quede inutilizada debido a que el sabor de las comidas puede verse modificado e incluso es perjudicial para la salud. Para estas situaciones, hay una forma casera de quitarle la parte oxidada y solamente se necesitará un elemento.

Cómo sacar el óxido de una sartén usar bicarbonato ni limón

Aunque el bicarbonato de sodio y el limón sean muy usados para limpiar superficies, remover la grasa acumulada o quitar el sarro, para sacar el óxido de una sartén solamente se necesitará contar con vinagre para llevar a cabo el proceso de recuperación de este artefacto de cocina.

El vinagre es un producto al que recurre frecuentemente para limpiar debido a su alto porcentaje de propiedades ácidas, lo cual lo convierten en un líquido muy efectivo para quitar la suciedad. Además, y gracias a su composición, es ideal para remover el óxido de una sartén.

Paso a paso: cómo sacar el óxido de una sartén con vinagre

Para llevar a cabo este truco casero, el cual es muy económico y esto se presenta como un aspecto más que importante debido a que no deben comprarse productos, deberán tenerse en cuenta una serie de pasos y consideraciones que son fundamentales para que salga de la mejor manera.

Lo primero que se debe hacer esparcir una buena cantidad de vinagre en toda la sartén para que las partes que tienen óxido queden bien cubiertas.

Una vez hecho esto, se debe dejar en reposo por entre 15 a 40 minutos para que el vinagre comience a actuar como un corrosivo antioxidante.

Pasado el tiempo, retirar el excedente de vinagre y remover la capa oxidada con la ayuda de una esponja. Para esto se puede utilizar un poco de agua caliente o detergente.

Por último, secar bien y dejar la sartén calentándose por algunso minutos en el fuego para que se eliminen todas las partículas de agua que pudieran dañar la superficie.

