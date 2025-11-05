Las manchas o rayones en la pared pueden ser un problema muy común cuando hay niños o mascotas en casa. A pesar de ser complicado tenerlas limpias todos los días, existe un truco de limpieza clave para solucionarlo.

Es verdad que el vinagre o el bicarbonato son ingredientes muy efectivos que sirven para limpiar cualquier superficie. No obstante, también existe otras opciones útiles y económicas que todos tienen a mano en casa.

Sin vinagre ni bicarbonato: cómo limpiar las paredes

Hay tres ingredientes efectivos que no tienen que ver con el bicarbonato o el vinagre y pueden dejar las paredes relucientes de las manchas y rayones que tengan:

Pasta de dientes : sirve para borrar las marcas de crayones que los chicos dejaron en tus muros. Para hacerlo, precisarás un tubo de crema dental y un cepillo. Se debe restregar la crema (que ha de ser blanca) sobre toda la marca. Cuando veas que se eliminó, agarrá un paño mojado y limpiá la pared.

Alcohol : el método más simple de todos. Solo hay que empapar un paño limpio con este líquido y frotar la marca hasta que vaya desvaneciéndose de tu muro. Después, pasá un paño con agua para quitar los residuos de esta sustancia.

Agua y detergente: es una técnica eficaz para suprimir los trazos de crayón. Llenar un balde con detergente y agua caliente. Tomá una esponja y sumergila en esta solución. Luego, restregar las señales de las paredes. Para terminar, al igual que en los métodos previos, pasar un trapo con agua.

El primer paso para limpiar una pared

Mucho antes de intentar aplicar cualquier producto, ya sea abrasivo o no, deberán probar limpiar la pared solo con agua. Y es que se trata de uno de los mejores agentes de limpieza que puede ahorrar tiempo en comprar o adquirir otras mezclas.

Antes de lavarla, deberán quitar el polvo primero con un cepillo para sacar la suciedad de la superficie. Posteriormente, deberán ayudarse de una esponja grande y suave, humedecerla con agua tibia y frotarla en la pared.

¿Cómo cuidar las paredes pintadas?

Cuando una pared está recién pintada, hay que seguir algunos consejos para mantenerlas limpias: