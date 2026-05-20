Las tarjetas y créditos vinculados a plataformas de e-commerce comenzaron a ganar terreno entre los consumidores mexicanos gracias a descuentos, meses sin intereses y esquemas de financiamiento que ya no solo funcionan dentro de tiendas en línea, aseguró Jorge Cabrera, director comercial de Mercado Pago, en medio de un Hot Sale 2026 donde la tarjeta de débito concentró el 45% de las compras digitales y la tarjeta de crédito el 44% durante la edición 2025, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO).

Además, las compras a plazos sin tarjeta, conocidas como Buy Now Pay Later (BNPL), alcanzaron el 8% en el Hot Sale 2025, aunque fueron el segmento de mayor crecimiento.

“Meses sin intereses es un gran atributo que tienen hoy en día las tarjetas de crédito y eso ha hecho una migración grande de tarjeta de débito a tarjeta de crédito”, comentó Cabrera.

El directivo destacó que las tarjetas ligadas a plataformas digitales ya no funcionan únicamente dentro de marketplaces como Mercado Libre, sino que buscan convertirse en herramientas financieras de uso diario.

Más allá de comprar en línea

Mercado Pago señaló que los usuarios pueden utilizar sus tarjetas y líneas de crédito tanto en compras digitales como en establecimientos físicos, además de acceder a beneficios en comercios afiliados.

La empresa explicó que muchos pequeños negocios también comenzaron a aprovechar promociones bancarias y herramientas digitales que antes estaban reservadas para grandes cadenas comerciales.

Actualmente, más de un millón de pymes forman parte del ecosistema de Mercado Libre a través de soluciones de comercio electrónico y servicios financieros.

“Las promociones bancarias ya no son solamente para las grandes empresas. Hoy una pyme también puede acceder a esos beneficios mediante herramientas como Mercado Pago”, señaló Cabrera.

El directivo añadió que una de las tendencias más relevantes del Hot Sale fue la omnicanalidad, donde los usuarios investigan productos en tiendas físicas y terminan comprando en línea, o revisan opciones digitales antes de concretar la compra en establecimientos.

Crédito sin tarjeta gana espacio

Otro de los segmentos que comenzó a crecer fue el financiamiento sin tarjeta, utilizado principalmente por personas que no cuentan con historial crediticio bancario.

Mercado Pago informó que ya cuenta con más de 18 millones de líneas de crédito abiertas y que utiliza modelos tecnológicos para evaluar riesgos y aprobar financiamiento.

La compañía detalló que analiza más de 5 mil variables en menos de un segundo en cada transacción para detectar fraudes y evaluar el comportamiento financiero de los usuarios. Además, la firma procesa más de 566 transacciones por segundo a nivel regional.

“Hay mucha gente que nunca había tenido acceso a crédito y estas herramientas se están convirtiendo en su primera experiencia financiera”, comentó Cabrera.

Seguridad y tecnología impulsan confianza

La seguridad también se convirtió en un factor clave para las compras en línea, especialmente durante temporadas de descuentos masivos.

Mercado Pago indicó que cuenta con más de 20 mil personas en su equipo tecnológico regional y que más de mil especialistas trabajan exclusivamente en temas de seguridad y antifraude.

Según datos citados por la empresa con base en la AMVO, 50% de los usuarios eligió Mercado Pago por la seguridad y confianza al momento de realizar pagos digitales.

La firma explicó que herramientas como autenticación facial, monitoreo en tiempo real y análisis automatizado de operaciones ayudaron a incrementar la confianza de los consumidores en el comercio electrónico.

Cabrera recomendó a los usuarios comparar precios, revisar términos y condiciones de promociones y analizar su capacidad de pago antes de aprovechar campañas como Hot Sale.

“El usuario ya compara todo. Si una tienda no comunica bien sus beneficios o no tiene disponibles los métodos de pago correctos, esa venta se puede ir con otra empresa”, afirmó.