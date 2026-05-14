Una usuaria de TikTok encendió las alarmas tras contar cómo delincuentes intentaron acceder a su cuenta de Rappi mediante una maniobra que combina mensajes dentro de la aplicación, falsos agentes de soporte y pedidos de códigos de verificación. El caso rápidamente se volvió viral y cientos de personas aseguraron haber vivido situaciones similares. La denuncia fue realizada por Laura Salazar, quien relató que todo comenzó luego de hacer un pedido habitual en la plataforma de delivery. Aunque el repartidor figuraba en camino al comercio, la aplicación nunca mostró que hubiera llegado al local y, poco después, comenzó el contacto sospechoso. Según explicó la usuaria, el supuesto repartidor le aseguró que la plataforma estaba caída y, a través del chat interno de la app, le envió un número de WhatsApp que decía pertenecer al soporte oficial de Rappi. Para verificar la situación sin comprometer su información personal, Salazar decidió comunicarse desde otro celular. Aunque el perfil parecía auténtico por su foto y presentación, comenzó a sospechar cuando le pidieron datos sensibles vinculados a su cuenta. Minutos después recibió un código de verificación oficial generado por la plataforma. El mensaje incluía una advertencia clara: no compartir ese número con nadie. Sin embargo, el supuesto agente insistió reiteradamente para que ella se lo enviara. La usuaria decidió no hacerlo y evitó que los delincuentes tomaran control de su cuenta y de las tarjetas asociadas. Especialistas en ciberseguridad advierten que este tipo de códigos OTP o de verificación permiten ingresar a cuentas personales, cambiar contraseñas y realizar compras utilizando los medios de pago guardados en la aplicación. En muchos casos, los delincuentes utilizan perfiles falsos que imitan al soporte técnico y aprovechan momentos de confusión para presionar a las víctimas y obtener acceso rápido. Tras negarse a compartir el código, Salazar contó que comenzaron a hostigarla tanto por WhatsApp como desde la misma plataforma, hasta que finalmente decidió bloquear todos los contactos y cancelar el pedido. Además de esta modalidad, usuarios en redes sociales denunciaron otros fraudes relacionados con aplicaciones de delivery: Perfiles falsos en redes sociales contactan a usuarios que publican reclamos y los derivan a WhatsApp para pedir claves, datos bancarios o códigos de seguridad. Algunos repartidores registran la entrega antes de tiempo o solicitan el código de seguridad sin entregar el producto. Si la víctima no bloquea rápidamente la línea telefónica, los delincuentes pueden ingresar a aplicaciones vinculadas y utilizar tarjetas guardadas. También existen denuncias por perfiles falsos de repartidores o comercios creados para cometer fraudes dentro de la plataforma. Las autoridades y especialistas recomiendan: En sus canales oficiales, Rappi recuerda que sus agentes de soporte nunca solicitan códigos de confirmación ni contraseñas personales.