El ícono del candombe y la música rioplatense falleció este miércoles en Montevideo tras batallar durante un mes contra una neumonía. Las consultas en Google sobre el artista se dispararon de forma inmediata en Argentina.

El deceso de Rubén Rada, uno de los artistas más influyentes de la música uruguaya y con un arraigo histórico en la Argentina, generó un fuerte impacto en todo el Río de la Plata y Google Trends, la plataforma pública y gratuita del gigante tecnológico nos permite conoces qué fue lo más googleado en el país tras conocerse la triste noticia.

El compositor y percusionista falleció este miércoles a los 83 años en un centro de salud de Montevideo, donde permanecía internado desde hacía un mes a causa de un cuadro de neumonía bilateral y sus complicaciones derivadas.

La noticia no solo enlutó a la cultura rioplatense, sino que desató un pico de tráfico inmediato en el buscador más utilizado del país, donde los usuarios acudieron de forma masiva para verificar la información y conocer las causas del fallecimiento.

La curva del impacto: las búsquedas tocaron el punto máximo

El gráfico de interés temporal disponible en la plataforma gratuita de Google reflejó el comportamiento característico de un suceso trágico e inesperado en la agenda pública.

Mapa de interés a lo largo del tiempo de las búsquedas alrededor de la figura de Rubén Rada tras conocerse su fallecimiento.

Como exhibe la imagen, las consultas vinculadas al cantante pasaron de valores nulos a alcanzar el índice máximo (100 puntos) en cuestión de horas.

La subida vertical en la plataforma marcó el momento exacto en que la confirmación oficial del deceso ingresó en la agenda de los medios de comunicación de Argentina y Uruguay, generando una meseta de búsqueda orientada a chequear la veracidad del hecho en tiempo real.

El mapa del interés: CABA y el territorio bonaerense a la cabeza

Al analizar la concentración proporcional de consultas sobre el volumen total de tráfico en cada jurisdicción argentina, las regiones con histórica presencia del músico mostraron los valores más elevados.

Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA): Encabezó la intensidad relativa de búsquedas a nivel nacional.

Provincia de Buenos Aires: Se ubicó en el segundo lugar en volumen de demanda informativa.

Santa Fe: Registró la tercera posición en el ranking de concentración de tráfico.

Córdoba: Ocupó el cuarto escalón del podio.

Entre Ríos: Completó las primeras cinco posiciones del mapa geográfico del interés.

“De qué murió” y la búsqueda sobre entorno familiar del cantante

El reporte de tendencias en ascenso (Breakout, que representan con incrementos superiores al 5.000%) expuso los ejes prioritarios del público argentino a la hora de tipear en el buscador.

Consultas relacionadas a las búsquedas sobre el fallecimiento de Rubén Rada

Junto a la necesidad de confirmar el diagnóstico de su internación, la atención de los usuarios se volcó hacia su núcleo cercano.

Búsquedas como “ruben rada hijos” y “ruben rada esposa” ingresaron al top 10 de la jornada, reflejando el interés por la familia del referente que revolucionó la fusión del candombe con el rock, el jazz y el pop.

¿Qué es y cómo funciona Google Trends?

Para entender qué significan todos estos números, hay que imaginar a Google Trends como un gran termómetro de la curiosidad en internet.

La herramienta no mide cuánta gente tipeó exactamente una frase, sino qué tan “caliente” se volvió un tema en comparación con todo lo demás que los usuarios estaban buscando en ese mismo momento y en una zona determinada.

Por eso, la plataforma no muestra cifras absolutas de personas, sino una escala que va del 0 al 100. Cuando un término alcanza el pico de 100 puntos, no significa una cantidad fija de clics, sino que ese asunto llegó a su nivel máximo de atención dentro del buscador durante ese período de tiempo.