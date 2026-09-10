Máximo Caballero, arquitecto, reveló un sencillo método casero que permite descubrir de dónde viene la humedad de las paredes antes de gastar dinero en reparaciones. Solo se necesitan papel aluminio y cinta adhesiva.

Las manchas, el moho y la pintura descascarada pueden tener diferentes causas.

Por eso, antes de pintar nuevamente una pared o realizar una obra, el especialista recomienda hacer una prueba que puede dar una primera pista sobre el origen del problema.

Cómo hacer la prueba del papel aluminio para detectar humedad

El procedimiento es rápido y económico. Primero hay que cortar un pedazo de papel aluminio que cubra la zona donde aparece la humedad.

Luego, se debe colocar sobre la pared y sellar todos los bordes con cinta adhesiva. El papel tiene que quedar bien adherido a la superficie para evitar que el aire circule por debajo.

Según explicó Caballero, hay que dejarlo colocado durante aproximadamente 48 horas y después observar dónde aparecen las gotas de agua o la condensación.

Qué significa si aparecen gotas en el papel aluminio

Chat GPT / elcronistausa

La ubicación de la humedad permite obtener una pista sobre el origen del problema.

Gotas en la parte exterior del aluminio: puede indicar que la humedad se genera dentro de la vivienda, generalmente por exceso de vapor o falta de ventilación.

Humedad entre el aluminio y la pared: puede señalar que el agua proviene del exterior, por filtraciones, grietas o problemas de impermeabilización.

Entre las causas habituales de la humedad interior aparecen las duchas prolongadas, cocinar sin una correcta extracción, secar ropa dentro de la casa y mantener los ambientes cerrados durante mucho tiempo.

Humedad en las paredes: por qué no hay que pintar sin descubrir la causa

Uno de los principales errores es cubrir la mancha sin solucionar el origen.

Pintar nuevamente puede mejorar el aspecto de la pared durante un tiempo, pero si existe una filtración o un problema de condensación, las manchas pueden volver.

Si el problema proviene del interior, mejorar la ventilación, reducir el vapor y utilizar un deshumidificador pueden ayudar.

En cambio, cuando el agua llega desde el exterior, puede ser necesario revisar grietas, techos, fachadas, ventanas o la impermeabilización.

Por eso, la prueba del aluminio funciona principalmente como un primer diagnóstico casero y no como un reemplazo de una inspección profesional cuando la humedad es persistente.