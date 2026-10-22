Esta solución sirve para limpiar determinadas superficies y apreciar el agradable aroma cítrico para neutralizar el olor al vinagre.

Cuando hay que limpiar el hogar existen personas que prefieren reducir al máximo su uso de productos químicos tóxicos para cuidar a sus niños o mascotas. Uno de los ingredientes más utilizados en recetas caseras de limpieza es el vinagre.

Para aprovechar sus beneficios y de un mejor aroma, mezclarlo con cáscaras de limón puede generar un limpiador aromático con pocos ingredientes. Conoce en qué superficies puede utilizarse y cuáles deberían evitarse por su reacción.

Para qué sirve mezclar vinagre blanco con cáscaras de naranja

La combinación de vinagre blanco con cáscaras de limón permite elaborar un limpiador casero que ayuda a remover suciedad, depósitos minerales y algunos restos de grasa.

El vinagre blanco contiene ácido acético, un compuesto que reacciona ante depósitos minerales y los ayuda a disolver, partícularmente cuando se trata de los de carbonato de calcio generados por el agua dura.

Asimismo, las cáscaras de de limón tienen limoneno, un compuesto natural que está presente en sus aceites esenciales. Por su naturaleza química no polar, este compuesto tiene afinidad por las grasas y aceites y puede actuar como disolvente y facilitar su eliminación, además de aromatizar la solución.

La combinación de vinagre blanco con cáscaras de limón permite elaborar un limpiador casero que ayuda a remover suciedad, depósitos minerales y algunos restos de grasa. Fuente: Shutterstock Shutterstock

En qué superficies se puede utilizar este limpador casero

De acuerdo con una publicación de la Universidad de California, la preparación de vinagre blanco con cáscaras de cítricos puede usarse para limpiar:

Puertas de vidrio: ayuda a remover manchas y depósitos minerales superficiales.

Duchas: permite limpiar algunas acumulaciones de sarro y residuos de agua dura.

Inodoros: puede utilizarse para retirar suciedad y ciertas manchas minerales.

Interior del microondas: ayuda a limpiar restos de alimentos y manchas superficiales.

Manchas de óxido: puede facilitar la eliminación de algunas manchas leves.

Tablas de cortar: la universidad incluye este uso, aunque es importante aclarar que la mezcla no garantiza su desinfección.

No debe utilizarse en superficies como mármol, granito u otras piedras naturales, ya que la acidez del vinagre puede afectar al material.

Cómo preparar la mezcla de vinagre blanco con cáscaras de naranja

La Universidad de California comparte una receta que permite aprovechar las cáscaras de cítricos para elaborar un limpiador casero.

Primero, preparar las cáscaras y ponerlas dentro de un frasco limpio de vidrio y agregar el vinagre hasta cubrir por completo las cáscaras. Luego, cerrar el recipiente herméticamente y dejar reposar entre dos y tres semanas en un lugar fresco, oscuro y alejado de la luz directa.

Pasado el tiempo, retirar las cáscaras y sólidos de la preparación con un colador y llenar una botella con pulverizador hasta la mitad para diluir con agua. Luego, rociar una pequeña cantidad sobre una superficie compatible y limpiar con un paño. Enjuagar cuando corresponda, especialmente en superficies que estén en contacto con alimentos.