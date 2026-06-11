Confirmado | Esta es la fruta que se debe consumir antes o después de la cena: es ideal para conciliar el sueño y bajar de peso. (Fuente: Freepik).

En una dieta variada y equilibrada, está claro que no pueden faltar las verduras y las frutas. Sin embargo, en España, el consumo de estas últimas ha tendido a disminuir. Así se desprende del informe “La alimentación mes a mes”, de agosto de 2023, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA). Por lo tanto, es de suma importancia conocer los aportes que cada fruta ofrece al organismo y los beneficios que aporta, con el fin de incentivar el consumo.

Algunas frutas son ideales para facilitarnos la conciliación del sueño, gracias a su contenido en triptófano, el cual contribuye a la producción de melatonina y serotonina. Este es el caso de una en particular que, además, ayuda a bajar de peso.

La fruta perfecta para consumir de noche

Se trata del kiwi, el cual se distingue por su contenido en serotonina, sustancia que ayuda a regular el apetito, el sueño, el estado de ánimo y el dolor.

Es un alimento rico en vitamina C, vitamina B9 y serotonina, la cual podría contribuir a favorecer el sueño, no solo facilitando su iniciación, sino también intensificando su profundidad y, por ende, su capacidad reparadora. Se recomienda consumirlo un par de horas antes de acostarnos como mínimo para que su efecto sea notable.

Esta es la fruta que se debe consumir antes o después de la cena: es ideal para conciliar el sueño y bajar de peso. (Foto: Freepik)

Por su parte, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) indica que “su interés nutricional radica en su elevado contenido en vitamina C, ya que 100 gramos de esta fruta satisfacen el 100% de nuestras necesidades de esta vitamina. Sus numerosas semillas contribuyen a estimular el tránsito intestinal".

Asimismo, el kiwi puede ayudar a prevenir la presión arterial alta, debido a su significativo contenido de potasio, lo cual provoca la relajación de las arterias y la eliminación del exceso de sodio en el organismo. Esta propiedad resulta beneficiosa para aquellos que padecen de hipertensión arterial, según Tua Saúde.

El kiwi contiene grandes cantidades de fibra que se encargan de absorber la grasa de otros alimentos a nivel intestinal, contribuyendo así a la disminución de los niveles de colesterol y triglicéridos en la sangre.

Beneficios antioxidantes del kiwi

El kiwi se considera un alimento antioxidante debido a la presencia de sustancias como clorofilas, carotenos, xantofilas y luteína, las cuales se destacan por su capacidad para prevenir enfermedades asociadas, tales como el envejecimiento celular, los trastornos cardiovasculares, la obesidad y la diabetes.

Esta es la fruta que se debe consumir antes o después de la cena: es ideal para conciliar el sueño y bajar de peso. (Fuente: Shutterstock)

Adicionalmente, este fruto contribuye a la digestión de las proteínas presentes en comidas pesadas, lo que permite evitar la pesadez, la gastritis y la formación de gases, gracias a su contenido de actinidina.

Es fundamental, en todo caso, consultar con el médico de cabecera o un profesional en nutrición antes de incorporar cualquier nuevo alimento a la dieta.