Argentina presenta sus aviones F-16 para potenciar las Fuerzas Armadas: cuándo y cómo será el evento. Foto: Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Argentina se prepara para recibir los primeros seis aviones de combate F-16, adquiridos a Dinamarca como parte del plan de modernización del sistema de defensa.

El Ministerio de Defensa detalló el cronograma oficial, que incluye un sobrevuelo histórico sobre la Ciudad de Buenos Aires y un acto central en Córdoba.

¿Cuándo será el sobrevuelo y cómo será el recorrido?

El gran atractivo para el público será el domingo 7 de diciembre, entre las 8:00 y las 8:45, cuando los F-16 realicen un vuelo rasante sobre la Ciudad de Buenos Aires.

Si el clima lo permite, las aeronaves partirán desde Río Cuarto y entrarán al área metropolitana por el Río de la Plata.

Volarán a 2.000 pies de altura (unos 600 metros) en un recorrido de este a oeste, pasando sobre la Casa Rosada, la Avenida de Mayo y llegando hasta Plaza Miserere.

Luego harán un segundo tramo sobre la Avenida 9 de Julio, de sur a norte, antes de volver a ganar altura sobre el río.

Acto oficial en Córdoba

Después del sobrevuelo, el presidente Javier Milei, junto al ministro saliente Luis Petri y autoridades militares, encabezará el acto oficial a las 9:00 en el Área Material Río Cuarto, en Córdoba.

Los aviones serán recibidos formalmente el viernes 5 de diciembre en una ceremonia que marcará el inicio de esta incorporación estratégica.

¿Por qué son clave los F-16?

El Gobierno considera la llegada de estas aeronaves como un hito histórico que recupera la capacidad de intercepción supersónica y refuerza la defensa del espacio aéreo nacional.

Argentina presenta sus aviones F-16 para potenciar las Fuerzas Armadas: cuándo y cómo será el evento. Foto: argentina.gob.ar

Los F-16 fueron modernizados para equipararse a cazas de cuarta generación, con sistemas avanzados de sensores, intercambio de datos y guerra electrónica.

Además, cuentan con un paquete de armamento que les otorga capacidad multirol, lo que permite misiones como defensa antiaérea, ataque marítimo, apoyo aéreo cercano, interdicción y reconocimiento.

Argentina presenta sus aviones F-16 para potenciar las Fuerzas Armadas: cuándo y cómo será el evento. Foto: argentina.gob.ar

Con esta incorporación, Argentina busca relanzar su poder aéreo después de décadas sin adquisiciones de este tipo. El objetivo es integrar estas aeronaves en un entorno operativo moderno, centrado en redes, y garantizar mayor seguridad en el espacio aéreo nacional.