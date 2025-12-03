Mientras que el Gobierno todavía continúa en etapa de traspases ministeriales por la salida de Patricia Bullrich y Luis Petri, quienes asumen en el Congreso la semana que viene, por la Casa Rosada se reavivió el clima de incertidumbre por los cambios que continúan sobrevolando por lo bajo.

El presidente Javier Milei postergó más de una definición para después de las sesiones extraordinarias . El primer retenido fue Mariano Cúneo Libarona en el ministerio de Justicia, quien finalmente se quedó por pedido de los hermanos Milei luego de haber confirmado ante la prensa que había presentado su renuncia. Su estadía no tiene fecha concreta de vencimiento; es hasta que en la cúpula libertaria decidan a quién poner en su reemplazo.

La interna aún no estaba ordenada para para definir a un sucesor. El área actualmente la controla el asesor presidencial, Santiago Caputo, a quien le responde el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, uno de los nombres más fuertes para reemplazar a Cúneo Libarona.

Sin embargo, la secretaria general de la presidencia, Karina Milei, bloqueó esa llegada y mostró que, en esta segunda etapa, tiene poder de designación en el Gabinete: lo hizo con la propuesta de Diego Santilli en Interior y Manuel Adorni como jefe de Gabinete. En el interín, su mano derecha judicial, Santiago Viola, comenzó a cobrar protagonismo en las negociaciones del área.

Mientras que todos esos movimientos subterráneos parecen no a mover el tablero de la “tregua” hasta marzo, hay otros cambios que parecen inevitables : uno de ellos, y el de más peso, fue anticipado por El Cronista meses atrás: la salida del titular de la Secretaría de Inteligencia (SIDE), Sergio Neiffert.

En un comunicado de Presidencia, el martes a última hora se informó que “con la validación parlamentaria de los avances obtenidos, la SIDE inicia ahora una segunda fase de transformación institucional, que estará liderada por el señor Cristian E. Auguadra, Contador Público y profesional con amplia trayectoria en auditoría, gestión de riesgos, fortalecimiento institucional y administración pública".

Aguadra, el director de la División de Asuntos Internos (DAI) que paseó por en Balcarce 50 este martes . Un dato no menor es que estos cambios irían aparejados también de reformas en la estructura del organismo de inteligencia.

A los rumores del cambiazo se sumó también Banco Nación, que tendrá movimientos por la llegada de la exdiputada Carolina Píparo como directora por orden de Karina Milei. Su designación sería en reemplazo de Solana Pelayo, quien asume como legisladora porteña. A la bonaerense se le vencía el mandato este 10 de diciembre, ya que ella ingresó en la lista junto a José Luis Espert, pero adelantó su renuncia a la espera de esta designación.

Pero podría no terminar ahí. Un rumor que se empezó a instalar este martes es que el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, también podría ser desplazado. El economista llegó al Gobierno por un acuerdo de Milei con dirigente cordobés, Juan Schiaretti, y luego se convirtió en una pieza allegada al ex jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien con su salida se fue llevando a funcionarios clave como lo fue José Luis Vila en la Secretaría de Asuntos Estratégicos. “Hasta recién estuve con él en la oficina y no estaba en sus planes”, desconfiaron desde el sector.