El Ministerio de Defensa de España y las Fuerzas Armadas se encuentran en un momento clave para modernizar su flota de combate. Tras descartar el F-35 estadounidense y enfrentar incertidumbres en el programa FCAS junto a Francia y Alemania, surge una alternativa prometedora: el TFX KAAN de Turquía. Este caza de quinta generación, desarrollado por Turkish Aerospace Industries (TAI), se perfila como una opción realista de última generación con capacidades furtivas y motor supersónico. España enfrenta actualmente un desafío importante en materia de aviación de combate. La decisión de no adquirir el F-35 ha afectado especialmente a la Armada, que necesitaba una versión embarcada para reemplazar sus Harrier. Por otro lado, el Ejército del Aire y del Espacio observa con incertidumbre el futuro del FCAS debido a las disputas entre Francia y Alemania. Ante esta situación, el TFX KAAN de Turquía se perfila como una opción realista para dotar a las fuerzas españolas de un caza de quinta generación con capacidades furtivas. Un primer paso concreto hacia una mayor colaboración ha sido la selección del entrenador avanzado TAI Hürjet. Este avión reemplazará a los antiguos F-5 del Ejército del Aire y del Espacio. Gracias a acuerdos con Airbus Defence and Space, la versión española llevará el nombre de Saeta II. Este hito abre la puerta a discusiones más profundas sobre sistemas más complejos. Durante la Feria Internacional SAHA 2026, medios turcos destacaron que los gobiernos de Turquía y España están acercando posiciones. Aunque todavía no existe un acuerdo formal, los diálogos sobre el TFX KAAN ya superan el plano especulativo. Especialistas y autoridades del Ministerio de Defensa español observan con interés este proyecto. El TFX KAAN es un caza de quinta generación diseñado para operar con tecnologías de vanguardia, incluyendo capacidades furtivas y prestaciones supersónicas. Turquía lo desarrolla como uno de los programas más ambiciosos de su industria aeroespacial. Tras los primeros vuelos realizados en 2024 y la fabricación de prototipos para ensayos en tierra y vuelo, el programa avanza a buen ritmo. Según las autoridades turcas, la Fuerza Aérea de Turquía tiene previsto adquirir 148 aeronaves, con entregas iniciales programadas para 2028. Indonesia ya ha confirmado un pedido firme de 48 ejemplares, lo que demuestra el interés internacional por este caza.