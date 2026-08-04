La construcción de la Línea 4 del Cablebús ya comenzó en la Ciudad de México con un cambio en la ubicación de una de sus ocho estaciones. El proyecto, que unirá el Cetram Universidad, en Coyoacán, con Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan, contempla trabajos de excavación, cimentación y demoliciones para mejorar la movilidad en el sur de la capital y reducir los tiempos de traslado.

Durante un recorrido por la zona se confirmó que la estación originalmente prevista junto al Mercado Miguel Hidalgo y Costilla fue reubicada al Campo Xóchitl, ubicado a unas calles del centro de abasto. La modificación se realizó luego de que comerciantes manifestaran su rechazo al proyecto, al considerar que las obras afectarían sus actividades durante cerca de dos años.

Una de las locatarias explicó que, tras varias reuniones con autoridades capitalinas, los vendedores optaron por trasladar la estación al Campo Xóchitl para evitar el cierre prolongado de sus negocios. También señalaron que el apoyo económico ofrecido por las autoridades no era suficiente para cubrir las necesidades de quienes dependen del mercado.

¿Cambió el recorrido de la Línea 4 del Cablebús?

El secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Raúl Basulto, aseguró que el ajuste no altera el recorrido de la Línea 4, ya que la nueva ubicación se encuentra a pocos metros del punto que en principio se contempló. Además, indicó que las autoridades mostraron a los comerciantes el funcionamiento de una estación del Cablebús integrada con un mercado para explicar los beneficios del proyecto, aunque finalmente los locatarios mantuvieron su postura.

Hasta ahora, Campo Xóchitl es la única estación donde aún no empezaron las obras, aunque las autoridades informaron que los trabajos preliminares iniciarán próximamente en coordinación con la alcaldía Tlalpan.

Basulto también confirmó que ya concluyeron los estudios técnicos y el proyecto ejecutivo de la nueva línea, por lo que ahora las empresas encargadas avanzan en la construcción de las estaciones. De forma paralela, en Austria ya se fabrica el sistema electromecánico que operará las cabinas.

Avanzan los trabajos en el Cetram Universidad

Las primeras labores ya son visibles en el Cetram Universidad, donde estará la terminal inicial del recorrido y la conexión con la Línea 3 del Metro. En el sitio ya se instaló un pilote que formará parte de la infraestructura de la estación.

Algunos vecinos expresaron preocupación por las posibles afectaciones a la movilidad durante la construcción y advirtieron que el nuevo sistema podría enfrentar altos niveles de demanda, similares a los registrados en la terminal del Metro Universidad.

Aunque existen habitantes que respaldan el proyecto, otros solicitaron mayor información y participaron recientemente en una protesta para pedir mesas de diálogo con las autoridades.

Excavaciones en Insurgentes y avance en otras estaciones

La siguiente estación estará ubicada sobre avenida del Imán, a la altura del Parque Cantera. En este punto ya fueron delimitadas las áreas de trabajo y comenzaron las excavaciones para la cimentación.

Más adelante se construirá la estación Perisur, en el cruce de Insurgentes Sur y avenida del Imán. Según las autoridades, este será uno de los frentes de obra más complejos debido al intenso tránsito vehicular que registra la zona. Actualmente ya se realizan trabajos preliminares en el lugar.

Tras la estación Campo Xóchitl, el proyecto continuará con las paradas Deportivo Independencia, Parque Morelos y Cultura Maya, donde ya iniciaron labores como demoliciones menores, delimitación de áreas y preparación de cimentaciones para las torres y estaciones. El tipo de cimentación variará de acuerdo con las condiciones del terreno en cada punto.

Terminal del Cablebús

El recorrido concluirá en Pedregal de San Nicolás Cuarta Sección, en Tlalpan. En esta zona ya se observa maquinaria trabajando y varios habitantes consideran que el Cablebús permitirá reducir de manera importante los tiempos de traslado.

Vecinos señalaron que actualmente un viaje hacia Ciudad Universitaria puede tomar hasta hora y media, mientras que desplazarse a Chapultepec puede superar las dos horas. Con la nueva línea, el Gobierno capitalino estima que esos recorridos podrían realizarse en alrededor de 40 minutos, mejorando la conectividad del sur de la Ciudad de México.