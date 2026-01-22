La incorporación de los aviones F-16 representa un avance significativo para las Fuerzas Aéreas Argentinas. A su vez, se confirmó que contará con los misiles más avanzados del mercado y que son exclusivos de Estados Unidos.

Justamente, las fuerzas norteamericanas solo ofrecen este equipamiento en sus aviones y a sus aliados, por lo que se trata de un gesto importante con Argentina. De esta manera, su adquisición cambia el panorama del poderío aéreo en Sudamérica.

Los F-16 argentinos incorporan misiles exclusivos de las fuerzas de Estados Unidos que cambia el panorama en Sudamérica. Foto: Raytheon

¿Cómo son los exclusivos misiles que utilizará el F-16 argentino?

El misil AIM-120C-8 AMRAAM, fabricado por Raytheon y considerado la versión más moderna disponible para exportación, llega al país junto con los cazas F-16 adquiridos de Dinamarca, marcando un antes y un después en las capacidades de defensa aérea de Argentina.

Además, estos misiles aire-aire de mediano/largo alcance (beyond visual range) permiten atacar objetivos a distancias superiores a 160 km en condiciones ideales, con velocidad superior a Mach 4 (alrededor de 4900 km/h). Sus características clave incluyen:

Guía activa por radar con tecnología “dispara y olvida”.

Enlace de datos bidireccional para actualizaciones en vuelo.

Alta resistencia a contramedidas electrónicas.

Función “home on jamming” para neutralizar aviones con jamming activo (interferencia de señales de navegación por satélite).

Cabezal de fragmentación con espoleta de proximidad, efectivo incluso sin impacto directo.

La exclusividad del misil estadounidense

Los misiles representan la variante más avanzada exportada actualmente, reservando versiones superiores para uso exclusivo de las fuerzas estadounidenses o socios muy selectos. Esto posiciona a la Fuerza Aérea Argentina en un nivel tecnológico superior al que tenía con sus antiguos sistemas.

Justamente, Argentina incorporará 36 unidades de estos misiles AIM-120C-8, junto con secciones de guía adicionales, bombas MK-82 y kits para bombas guiadas láser GBU-12 Paveway II, en un paquete aprobado por Estados Unidos por más de 941 millones de dólares.

¿Cómo impacta en el panorama sudamericano?

La llegada de estos misiles cambia decisivamente el equilibrio del poder aéreo regional. Y es que Argentina se une a un grupo reducido de países sudamericanos con capacidad real para operar misiles BVR avanzados como el AMRAAM, comparable a las fuerzas aéreas de Brasil, Chile y Perú.

Esto permite a los F-16 argentinos detectar y neutralizar amenazas a gran distancia antes de entrar en rango de detección enemiga, mejorando drásticamente la disuasión y la superioridad aérea en escenarios hipotéticos de conflicto regional.

¿Qué pasa con los F-16 argentinos entregados?

Las fuerzas argentinas ya recibieron los primeros seis F-16 (de un total de 24 ex-daneses Block 10/15 MLU) a fines de 2025, con entregas progresivas hasta 2028.

Operarán inicialmente en Río Cuarto (Córdoba) antes de su base definitiva en Tandil. A su vez, el paquete total incluye misiles AIM-9 Sidewinder de corto alcance, pero es el AIM-120C-8 el que se destaca como la “bala de plata” por su capacidad transformadora.