Argentina dio un paso importante para mejorar su capacidad de defensa aérea con la llegada de los primeros 6 cazas F-16 operativos a principios de diciembre. Más allá del hito que representa la incorporación de estos modernos aviones, se destaca especialmente la aplicación en sus fuselajes del innovador recubrimiento de pintura furtiva Have Glass V, una tecnología exclusiva que transforma el combate aéreo en la región.

Los primeros F-16, que forman parte de un lote más amplio de 24 unidades, arribaron a la Argentina en vuelo desde Dinamarca y se encuentran ya en la base aérea de Río Cuarto.

A mediados de septiembre ya se había podido constatar, gracias a fotos oficiales difundidas, que las unidades argentinas portan el esquema Have Glass V, caracterizado por un tono gris oscuro, que reduce la firma radar y, por lo tanto, hace mejora la “furtividad” de los aviones.

F-16: qué es Have Glass V y por qué cambia el combate aéreo

Have Glass V es una pintura RAM (Radar Absorbent Material) de quinta generación aplicada a cazas avanzados que combina partículas ferromagnéticas y materiales compuestos para absorber y dispersar las ondas de radar enemigas, disminuyendo así la detección y rastreo por sistemas enemigos.

Este recubrimiento no es común en Latinoamérica y está presente en aeronaves de élite como el F-35, además de algunos F-16 modernizados en fuerzas aéreas de Europa y Asia.

Un F-16 ya pintado con las insignias de la Fuerza Aérea Argentina y con la pintura Have Glass V.

La aplicación de Have Glass V no convierte al F-16 en un avión “stealth” absoluto como un F-35, pero sí reduce significativamente la sección transversal radar (RCS), haciéndolo mucho más difícil de detectar y seguir. En combates modernos, esto se traduce en una ventaja táctica clave que puede significar la supervivencia en ambientes cargados de radares y misiles guiados.

Detalles de los trabajos realizados en Dinamarca a los F-16 de la Argentina.

A fin de cuentas, la incorporación del F-16 con tecnología Have Glass V posiciona a la Fuerza Aérea Argentina a la vanguardia en Latinoamérica, introduciendo una mejora significativa en capacidades defensivas y de despliegue aéreo. Esta innovación tecnológica puede cambiar las reglas del combate aéreo en la región, alineando a Argentina con estándares avanzados de la aviación militar mundial.