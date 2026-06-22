Muchas veces, aunque la estufa esté encendida, los ambientes no logran alcanzar una sensación real de confort. La primera reacción suele ser pensar que el equipo no tiene suficiente potencia, pero el problema no siempre está en el artefacto: muchas veces se relaciona con cómo circula el calor dentro del hogar.

Uno de los errores más frecuentes es ubicar el calefactor en un lugar poco estratégico. Si el equipo queda tapado por muebles, cortinas o rincones sin circulación, el calor no se distribuye de manera uniforme y el ambiente puede seguir frío, aun cuando el artefacto funcione durante varias horas.

Cómo influye la ubicación del calefactor

La ubicación del calefactor puede cambiar por completo el rendimiento térmico de una habitación. Colocarlo en una zona despejada, lejos de obstáculos y en un punto donde el aire pueda circular mejor permite aprovechar más el calor generado y evitar pérdidas innecesarias.

Cuando el calor no se reparte bien, el consumo puede aumentar sin que eso se traduzca en mayor bienestar. Mantener puertas y ventanas cerradas, reducir filtraciones de aire y usar el equipo en ambientes acordes a su capacidad son medidas simples que ayudan a mejorar la eficiencia energética.

Mica compacta mecánica y digital: potencia y precisión para calentar tu espacio (Foto: Chat GPT)

Antes de subir la potencia o dejar la estufa encendida durante más tiempo, conviene revisar otros factores: el tamaño del ambiente, la aislación, la altura del techo y la presencia de corrientes de aire. Estos elementos pueden hacer que el calor se pierda rápidamente y que la casa se sienta como un verdadero “Himalaya” puertas adentro.

Cómo lograr más confort durante el invierno

Para mejorar el confort térmico, la clave está en combinar un equipo adecuado con buenos hábitos de uso. Elegir el calefactor según el ambiente, mantenerlo en una ubicación despejada y regular la temperatura de manera inteligente permite conseguir un hogar más cálido y estable durante los días de frío.

Los paneles de mica compacta mecánica CM705 y digital CM820R de Liliana aparecen como opciones pensadas para quienes buscan simpleza y eficiencia. Ambos ofrecen funcionamiento silencioso, dos intensidades de calor, manija, enrollacable y potencia de hasta 2000 W; mientras que el modelo CM820R suma comando digital LED, control remoto, regulación de temperatura de 5° a 36°, timer programable y protección IP24, adaptándose a las necesidades de los hogares modernos.