Los fideos son uno de los platos más fáciles de preparar en casa, pero lograr que la salsa se integre bien suele ser un desafío habitual en la cocina diaria. Cocineros y especialistas coinciden en un gesto simple que cambia por completo el resultado final del plato.

Chefs como Jamie Oliver y el equipo de Barilla señalan que el secreto está en algo que la mayoría de la gente tira por la pileta sin pensarlo dos veces: el agua donde hirvieron los fideos. Ese líquido, lejos de ser un descarte, es un aliado clave para la textura.

“Los fideos quedan mucho más sabrosos si reservás un poco del agua de cocción y la agregás a la salsa”, afirman los especialistas. La razón es química: ese líquido contiene almidón, liberado por la pasta durante el hervor, que ayuda a ligar y espesar cualquier preparación.

El truco en detalle: cómo se usa el agua de cocción para emulsionar la salsa

La técnica no podría ser más sencilla de aplicar en la cocina de casa:

colar los fideos , sacar una taza del agua de cocción . Antes de

Guardarla en un recipiente aparte, cerca de la sartén.

No hace falta usar litros: alcanza con un chorrito por vez.

Ir incorporando de a poco mientras se mezcla la pasta con la salsa.

Repetir hasta lograr la consistencia deseada.

Barilla aconseja reservar entre una y dos tazas, según el tipo de preparación y la cantidad de salsa que se esté cocinando en la sartén.

Por qué funciona esta técnica

Terminar la cocción de los fideos dentro de la propia salsa es el paso que realmente marca la diferencia en el resultado final. Al mezclarlos y sumar el agua reservada, el almidón actúa como emulsionante natural entre el aceite y el queso.

Ese proceso da como resultado una salsa más sedosa, más homogénea y con mejor adherencia a la pasta, sin necesidad de recurrir a la crema de leche.

Un error frecuente en casa

Un error muy habitual consiste en enjuagar la pasta bajo el agua fría o descartar todo el líquido de cocción sin reservar nada. El enjuague elimina el almidón de la superficie, lo que complica que la salsa se adhiera después.

Tirar todo el líquido significa perder un recurso valioso para ajustar la textura y el sabor en el paso final de la preparación. Guardar esa agua, en cambio, es un gesto simple, práctico y que no insume tiempo extra en la cocina.

Antes de colar, tené a mano una taza o vaso para reservar el líquido: así podés ajustar sobre la marcha. Añadilo de a poco al salteado, mezclando y probando hasta que la textura te guste. De ese modo, la salsa queda más adherida y los fideos conservan ese brillo casero que mejora cualquier plato.

En qué salsas se puede usar

La técnica no se limita a un solo tipo de preparación. Funciona en salsas de tomate clásicas, en recetas con manteca y parmesano, y resulta especialmente útil para el pesto, donde el agua de cocción ayuda a integrar el aceite y el queso sin necesidad de sumar crema.

Para lograr mejores fideos en casa, el gesto es simple y no cuesta nada: no desaprovechar ese líquido y usarlo con inteligencia para ajustar la textura y el sabor en el salteado final de cualquier plato.