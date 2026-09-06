Hervir huevos parece un método fácil, pero muchas veces aparecen inconvenientes al cocinarlos. Por ejemplo, la cáscara puede romperse durante la cocción y genera que parte de la clara se escape al agua, lo que dificulta después pelarlos y conservarlos enteros.

Para evitar este inconveniente, muchos cocineros recomiendan un truco económico: agregar un poco de vinagre al agua donde hierven los huevos.

Por qué recomiendan agregar vinagre al agua de los huevos

El vinagre contiene ácido acético, un compuesto que puede ayudar a ablandar y disolver parcialmente el carbonato de calcio presente en la cáscara del huevo. Si una cáscara se rompe durante la cocción, el vinagre puede favorecer que la clara que sale se coagule con mayor rapidez. De esta manera, se evita que el contenido se disperse excesivamente en el agua de cocción.

Además de actuar sobre la proteína, el ácido puede debilitar levemente la membrana interna que se ubica debajo de la cáscara.

Beneficios de sumar vinagre a la cocción

Utilizar este ingrediente hogareño ofrece ventajas específicas que mejoran la experiencia en la cocina:

Ayuda a coagular rápidamente la clara que escapa por grietas.

Reduce significativamente el desperdicio de huevo durante el hervor.

Mantiene el agua de cocción más limpia y libre de restos.

Es un insumo económico y muy fácil de conseguir en cualquier hogar.

No altera el sabor del huevo si se utiliza en cantidades pequeñas.

Paso a paso: cómo aplicar este truco

Para implementar esta técnica correctamente, primero colocá los huevos en una olla y cubrilos con agua fría. Luego, agregá un chorrito de vinagre antes de encender el fuego. Llevá el agua a hervor y cociná los huevos hasta alcanzar el punto de cocción que desees para tu receta.

Una vez finalizado el tiempo de cocción, es fundamental retirar los huevos del agua caliente de inmediato. Para detener el proceso de cocción residual, pasalos a un recipiente con agua fría o hielo.

¿Es más fácil pelar los huevos con vinagre?

Existe la creencia de que el vinagre es el método definitivo para pelar huevos fácilmente. Sin embargo, la facilidad para retirar la cáscara depende de la frescura del huevo, la cocción y del enfriamiento posterior .

Para facilitar esta tarea, lo más importante es el enfriamiento rápido después del hervor. Por eso, se recomienda comenzar a retirar la cáscara por el extremo más ancho del huevo, donde suele encontrarse una pequeña cámara de aire.