Sin azúcar ni crema y delicioso: cómo hacer helado de vainilla proteico en simples pasos, con pocos ingredientes y en minutos Fuente: Shutterstock

Disfrutar de un helado cremoso sin recurrir al uso de azúcar refinada ni a la crema de leche es posible. Con una receta saludable y rica en proteínas, se puede preparar un helado de vainilla ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.

Esta versión utiliza leche descremada, proteína de suero y eritritol como endulzante, logrando una textura suave y un postre perfecto para cualquier momento del día.

Los ingredientes para preparar helado de vainilla proteico

Para poder hacer un helado de vainilla rico en proteínas, saludable y que no requiere azúcar, se deben tener una serie de ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir.

Sin azúcar ni crema y delicioso: cómo hacer helado de vainilla proteico en simples pasos, con pocos ingredientes y en minutos Fuente: Shutterstock

Al momento de elaborar la preparación, es importante contar con:

2 vainas de vainilla.

800 ml de leche desnatada.

140 a 160 gramos de proteína de suero hidrolizada sin sabor.

5 yemas de huevo.

125 gramos de eritritol.

25 a 30 gramos de miel.

1 a 2 gramos de goma xantana (opcional).

Paso a paso: cómo hacer helado de vainilla saludable

La preparación es sencilla y solo requiere seguir estos pasos:

Abrir las vainas de vainilla, retirar las semillas y colocarlas junto con las vainas en 400 ml de leche. Llevar a ebullición, apagar el fuego y dejar infusionar durante 15 minutos.

Mezclar la proteína con los otros 400 ml de leche y dejar reposar unos minutos hasta obtener una crema lisa y sin grumos.

Batir las yemas con el eritritol y la miel. Incorporar la leche infusionada previamente colada y volver a llevar la preparación al fuego.

Sin azúcar ni crema y delicioso: cómo hacer helado de vainilla proteico en simples pasos, con pocos ingredientes y en minutos Fuente: Shutterstock

Cocinar removiendo constantemente hasta alcanzar aproximadamente 85 °C. Retirar y dejar enfriar hasta que la mezcla llegue a unos 30 o 40 °C.

Agregar la crema de proteína hidratada y, si se desea una textura aún más cremosa, incorporar la goma xantana. Procesar o licuar hasta integrar todos los ingredientes.

Llevar la preparación a la heladera durante varias horas, preferentemente unas 12. Luego procesar en una máquina para hacer helados o congelar removiendo cada cierto tiempo para evitar la formación de cristales.

Por qué este helado es una alternativa más saludable

A diferencia de las recetas tradicionales, este helado incorpora una importante cantidad de proteínas gracias al suero hidrolizado, utiliza leche descremada para reducir el contenido de grasas y puede prepararse sin azúcar refinada utilizando eritritol como endulzante.