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Disfrutar de un helado cremoso sin recurrir al uso de azúcar refinada ni a la crema de leche es posible. Con una receta saludable y rica en proteínas, se puede preparar un helado de vainilla ideal para quienes buscan cuidar su alimentación sin resignar sabor.
Esta versión utiliza leche descremada, proteína de suero y eritritol como endulzante, logrando una textura suave y un postre perfecto para cualquier momento del día.
Los ingredientes para preparar helado de vainilla proteico
Para poder hacer un helado de vainilla rico en proteínas, saludable y que no requiere azúcar, se deben tener una serie de ingredientes, los cuales son muy fáciles de conseguir.
Al momento de elaborar la preparación, es importante contar con:
- 2 vainas de vainilla.
- 800 ml de leche desnatada.
- 140 a 160 gramos de proteína de suero hidrolizada sin sabor.
- 5 yemas de huevo.
- 125 gramos de eritritol.
- 25 a 30 gramos de miel.
- 1 a 2 gramos de goma xantana (opcional).
Paso a paso: cómo hacer helado de vainilla saludable
La preparación es sencilla y solo requiere seguir estos pasos:
- Abrir las vainas de vainilla, retirar las semillas y colocarlas junto con las vainas en 400 ml de leche. Llevar a ebullición, apagar el fuego y dejar infusionar durante 15 minutos.
- Mezclar la proteína con los otros 400 ml de leche y dejar reposar unos minutos hasta obtener una crema lisa y sin grumos.
- Batir las yemas con el eritritol y la miel. Incorporar la leche infusionada previamente colada y volver a llevar la preparación al fuego.
- Cocinar removiendo constantemente hasta alcanzar aproximadamente 85 °C. Retirar y dejar enfriar hasta que la mezcla llegue a unos 30 o 40 °C.
- Agregar la crema de proteína hidratada y, si se desea una textura aún más cremosa, incorporar la goma xantana. Procesar o licuar hasta integrar todos los ingredientes.
- Llevar la preparación a la heladera durante varias horas, preferentemente unas 12. Luego procesar en una máquina para hacer helados o congelar removiendo cada cierto tiempo para evitar la formación de cristales.
Por qué este helado es una alternativa más saludable
A diferencia de las recetas tradicionales, este helado incorpora una importante cantidad de proteínas gracias al suero hidrolizado, utiliza leche descremada para reducir el contenido de grasas y puede prepararse sin azúcar refinada utilizando eritritol como endulzante.
Además, la vainilla natural aporta un sabor intenso sin necesidad de agregar saborizantes artificiales, convirtiendo esta receta en una excelente opción para quienes buscan un postre nutritivo, refrescante y fácil de preparar en casa.