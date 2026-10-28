El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió el uso en clase de los celulares a todos sus estudiantes. (Foto: Shutterstock)

El Colegio Nacional de Buenos Aires (CNBA) confirmó que los alumnos de la institución no podrán utilizar celulares ni tablets durante clases , ya sea para acceder a juegos en línea, usar TikTok o navegar por redes sociales. La medida busca mejorar la atención durante las clases y evitar que los dispositivos electrónicos interfieran en el aprendizaje.

La normativa fue establecida mediante dos resoluciones institucionales y contempla excepciones específicas para utilizar los teléfonos durante el dictado de clases.

Un colegio de la UBA restringe el uso de celulares en clase: qué establece la nueva resolución

A través de la Resolución N° 12/2026, votada por el Consejo Escolar Resolutivo y la Resolución 712/2026, firmada por la rectora Valeria Bergman, el Colegio Nacional de Buenos Aires incorporó un nuevo inciso al artículo 5 de su Reglamento Interno.

El Colegio Nacional de Buenos Aires prohibió a los estudiantes el uso en clase de los celulares, salvo excepciones. (Foto: Wikimedia / Jrivell) Wikimedia / Jrivell

La nueva regla establece que los estudiantes no podrán utilizar los teléfonos celulares, tablets, ni otros dispositivos electrónicos personales de características similares durante el dictado de clases.

La decisión busca evitar las interrupciones constantes por notificaciones, las distracciones y la pérdida de atención hacia los docentes y los contenidos. También apunta a preservar la participación de los alumnos y las interacciones sociales dentro del aula durante los recreos.

¿Cuáles son los 3 casos en los que los alumnos podrán usar el celular en clase?

Aunque la normativa restringe el uso de dispositivos electrónicos durante las clases, contempla tres excepciones específicas en las que los estudiantes podrán utilizarlos.

Los casos habilitados son:

Necesidades de accesibilidad : cuando el uso del dispositivo responda a una necesidad de accesibilidad debidamente acreditada.

Condiciones de salud : cuando exista una situación de salud que justifique su utilización y esté debidamente acreditada.

Actividades pedagógicas: cuando el docente a cargo de la clase proponga una actividad que requiera el uso de estos dispositivos.

¿Por qué prohíben utilizar los celulares en clase?

Desde la institución señalaron que la presencia de las pantallas en la vida cotidiana representa un desafío tanto para los adultos como para los jóvenes. Por eso, la medida busca generar conciencia sobre los problemas asociados al uso de dispositivos digitales en el ámbito educativo.

Según el informe PISA de la OCDE de 2022, el 54% de los estudiantes argentinos reconoce perder la atención durante las clases por el uso del celular, frente al promedio del 30% en los países de la organización.

Además de las restricciones, el Colegio implementará una campaña de sensibilización y concientización sobre el uso de dispositivos electrónicos, con el objetivo de promover un ambiente digital saludable entre los integrantes de la comunidad educativa.