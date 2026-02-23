Este 23 de febrero, Mirtha Legrand celebra 99 años y reafirma su lugar como una de las figuras más emblemáticas de la televisión argentina. Con casi un siglo de vida, la conductora mantiene una energía, lucidez y presencia escénica que siguen sorprendiendo tanto al público como a los especialistas. ¿Qué explica su vitalidad a los 99? ¿Cuáles son las claves médicas para llegar a esa edad con buena calidad de vida? En diálogo con El Cronista, el cardiólogo Dr. Mario Boskis analizó los factores que influyen en la longevidad de una persona y detalló qué rol juegan el corazón, los hábitos y la estimulación intelectual en casos como el de Mirtha Legrand. En primer lugar debemos hacer controles preventivos de salud, especialmente teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares y oncológicas tienen mejor pronóstico cuando se las detecta tempranamente. Tener el hábito de practicar actividad física al menos 150 minutos por semana, una alimentación saludable siguiendo una dieta estilo mediterránea y el sueño de calidad intentando cumplir al menos 7 horas por noche, ayudan a ralentizar el envejecimiento. A eso sumarle una menor exposición a tóxicos ambientales como la polución o los rayos ultravioleta y el buen gerenciamiento del estrés que lamentablemente nos toca vivir en el día a día. Según el especialista, “el trabajo intelectual, leer, estudiar, interesarse por el mundo y lo que pasa alrededor, estimula la reserva cognitiva, generando conexiones neuronales nuevas y aumentando la ‘neuroplasticidad’, cuya explicación es lo que vemos en cada emisión de su programa con preguntas y ocurrencias que maravillan a su audiencia (y a los entrevistados seguramente)”. Sin duda una vida con propósito, en su caso es el trabajo, que la motivó a salir de la cama cada mañana. A su vez, explicó que la carga genética podría explicar un 20% o 30% de los casos de personas que llegan a los 100 años o más con una envidiable salud física y mental. “Lo interesante es que el 70 % restante puede actuar sobre lo ambiental o epigenético, mejorando la ‘resiliencia biológica, Mirtha Legrand dijo recientemente que hace actividad física, camina y utiliza pesas, lo que ayuda a aumentar su masa muscular. También controla su peso corporal y remarca que come una alimentación balanceada, de todo pero poco, o sea restricción calórica. Todo esto actúa epigenéticamente, reduciendo la inflamación crónica y probablemente ayudando a una longevidad saludable”, cerró el cardiólogo.