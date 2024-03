Este es el gesto con el que tu gato te dice que te quiere, según un estudio científico

Los amantes de los gatos saben que detrás de la mirada misteriosa y el comportamiento independiente de estos animales se esconden criaturas cariñosas y vulnerables.

Un reciente estudio científico confirma que existe un gesto específico con el que un gato dice "te quiero". Lejos de la creencia popular de que los gatos son seres distantes y poco demostrativos, este hallazgo establece la profunda conexión emocional que estos animales establecen con sus dueños.

Seguí leyendo y enterate cuál es el particular gesto que simboliza este acto de total confianza y vulnerabilidad. ¡Y no, no es dormir panza arriba!

Gatos: la importancia del entorno en el nacimiento para la comunicación felina

Según el portal Hola, los primeros meses de vida de un gato son cruciales para su desarrollo social y emocional. Es en esta etapa temprana donde la madre juega un rol esencial para los mininos, porque modela las bases de su comportamiento social.

La influencia materna es vital para que los gatitos aprendan sus habilidades instintivas como también las sociales, que incluyen las expresiones de afecto.

Las camadas numerosas y la interacción constante entre madre y crías facilitan el aprendizaje. Sin embargo, los felinos que son separados prematuramente de este entorno pueden:

Enfrentar desafíos en su desarrollo emocional y social.





Derivar en situaciones de estrés.





Ocasionar dificultades para establecer relaciones sociales sanas en el futuro.

Reconocer y devolver los gestos de amor de tu gato fortalece la comunicación y el entendimiento mutuo. (Foto: Archivo)

En este contexto, los gatos han desarrollado gestos únicos que transmiten sus emociones más profundas, incluido el amor.

Una investigación publicada en la revista especializada Nature explica que cuando los gatos parpadean lentamente hacia una persona, están manifestando su afecto de manera clara y profunda.

El acto de cerrar los ojos despacio simula una situación de sueño ligero, como si estuviera dormitando. Por eso, se traduce como una muestra de vulnerabilidad y confianza absoluta. Para un gato, entrecerrar los ojos en presencia de alguien es una señal de que se siente seguro y protegido.

El amor y la confianza que un gato te muestra al parpadear lentamente es algo único y debería ser correspondido. (Foto: Archivo)

Gatos: las muestras de amor en el mundo animal

Al aprender estos gestos de los gatos, nos damos cuenta de que la comunicación afectiva no es unidireccional. Nosotros también podemos participar en este intercambio emocional con nuestros felinos.

Cuando nuestro gato nos mira y parpadea lentamente, está extendiendo una invitación para conectarse con nosotros en un nivel muy profundo y significativo para ellos.



Aprender el lenguaje de amor de tu gato te permite conectar con él en un nivel emocional más profundo. (Foto: Archivo)

Responder al gesto: si tu gato parpadea con lentitud, mirándote a los ojos, replicá el gesto. Es una forma de decirle "te entiendo y siento lo mismo por vos".





si tu gato parpadea con lentitud, mirándote a los ojos, replicá el gesto. Es una forma de decirle "te entiendo y siento lo mismo por vos". Entender su mirada: los gatos suelen concentrar su mirada en los ojos cuando hacen este gesto, lo que subraya la importancia del contacto visual directo en su comunicación.





los gatos suelen concentrar su mirada en los ojos cuando hacen este gesto, lo que subraya la importancia del contacto visual directo en su comunicación. Reconocer el amor: este intercambio de parpadeos lentos es una demostración de amor, confianza y vulnerabilidad mutua.

Fomentar un ambiente de seguridad y amor es esencial para el desarrollo emocional saludable de tu gato. (Foto: Archivo)

Los gestos de amor en el reino animal, incluidos los de nuestros gatos, suelen exponer una vulnerabilidad física que muestra una confianza absoluta.

Este principio se manifiesta cuando un gato se tira boca arriba y te muestra su panza, gesto que en el mundo animal es sinónimo de entrega y confianza. Para los animales, la panza es una zona delicada que deben proteger de los depredadores.