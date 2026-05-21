Cuando se piensa en los momentos de la infancia que dejan huella, la mayoría imagina cumpleaños, vacaciones o grandes celebraciones familiares. Sin embargo, la psicología del desarrollo tiene una respuesta diferente: las experiencias que realmente moldean a una persona suelen ser mucho más cotidianas y, a primera vista, casi imperceptibles.

El primero de esos recuerdos es el de haberse sentido visto sin necesidad de hacer nada especial. No es el elogio por una buena nota ni el premio por portarse bien, sino algo más sutil: la sensación de que un adulto importante estaba presente de forma genuina, sin exigir nada a cambio.

Pensemos en un chico que dibuja en silencio mientras su mamá o su papá lee cerca, sin corregirlo ni juzgarlo. Ese tipo de escena, repetida en el tiempo, transmite un mensaje profundo: no hace falta destacarse para merecer afecto. Quienes crecieron con esa vivencia suelen desarrollar una autoestima más estable y una menor dependencia de la validación ajena.

El segundo recuerdo tiene que ver con el conflicto, pero sobre todo con lo que ocurre después. No importa tanto la pelea o el enojo en sí, sino la posibilidad de que el vínculo se repare. Puede ser el adulto que vuelve a la habitación al rato, el gesto tranquilo del día siguiente, o simplemente la sensación de que la tensión pasó sin dejar rencor ni castigo emocional.

Esas pequeñas reconciliaciones le enseñan al niño algo fundamental: que los vínculos no se rompen ante el primer conflicto.

Estas conclusiones están respaldadas por décadas de investigación científica. Uno de los estudios más sólidos al respecto es el Estudio Multidisciplinario de Salud y Desarrollo de Dunedin, iniciado en Nueva Zelanda a comienzos de los años 70.

Durante más de cuatro décadas, los investigadores siguieron la trayectoria de personas nacidas entre 1972 y 1973, evaluando su salud física, emocional y conductual a lo largo de toda la vida. Lo que encontraron confirmó que las experiencias tempranas de acompañamiento emocional tienen un impacto concreto y medible en el bienestar adulto.

En base a esos hallazgos, los especialistas pudieron entender mejor por qué ciertas personas toleran con más calma los conflictos en sus relaciones y no interpretan cada discusión como una señal de ruptura. Esa capacidad no surge de la nada: se aprende en la infancia, cuando alguien nos mostró que el afecto puede sobrevivir a los momentos difíciles.