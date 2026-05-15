Durante décadas se trató al dibujo como un pasatiempo previo a la escritura, una actividad para mantener a los chicos ocupados. La ciencia viene a desmentirlo. Un estudio publicado en la revista académica Cognition determinó que dibujar con regularidad activa en el cerebro infantil un mecanismo de codificación de la información que mejora significativamente la retención de datos a largo plazo. No es talento artístico lo que está en juego: es arquitectura cognitiva. La habilidad que más claramente se fortalece es la memoria visual, es decir, la capacidad de recordar imágenes, formas, colores y escenas con precisión. Cuando un chico dibuja, el cerebro no se limita a reproducir lo que ve: debe seleccionar, organizar y traducir una idea en trazo. Ese recorrido activa simultáneamente vías visuales, motoras y semánticas, lo que genera huellas de memoria más profundas que las que deja simplemente escuchar o leer. Los chicos que representaron historias a través del dibujo recordaron más detalles que quienes solo las oyeron. Pero el beneficio no se agota en la memoria. Especialistas de la Universidad de Harvard identificaron una relación directa entre las actividades creativas como el dibujo y el desarrollo de las funciones ejecutivas del cerebro: la atención sostenida, la memoria de trabajo y la capacidad de inhibir impulsos. Estas funciones no son accesorias; determinan el rendimiento escolar y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Un estudio con 125 chicos de entre 3 y 6 años encontró, además, que el dibujo y el lenguaje están correlacionados, y que ambos comparten los mismos recursos mentales de base. Lo que ocurre dentro del aula confirma lo que los estudios miden en laboratorio. Los chicos que dibujan con frecuencia desarrollan una mayor capacidad para estructurar información antes de expresarla, lo que se traduce en mejor comprensión de contenidos complejos. No es casualidad que los métodos pedagógicos más efectivos incorporen mapas conceptuales, esquemas e imágenes: el cerebro aprende mejor cuando la mano también trabaja. La plasticidad cerebral de la infancia hace que esta práctica, si se repite, deje marcas duraderas en el funcionamiento mental. La buena noticia es que los beneficios no dependen de materiales costosos ni de habilidades especiales. Una hoja y un lápiz son suficientes para poner en marcha este proceso. Los especialistas en desarrollo infantil recomiendan fomentar el dibujo libre desde edades tempranas, sin correcciones ni exigencias estéticas, precisamente porque el valor no está en el resultado sino en el recorrido mental que el chico hace para llegar a él.