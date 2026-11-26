La medida fue oficializada mediante el Decreto 2298/2026 y comenzará a regir el próximo lunes 30 de noviembre en gran parte de la provincia de Buenos Aires.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, oficializó mediante el Decreto 2298/2026, publicado en el Boletín Oficial, la implementación del horario de verano en los bancos bonaerenses a partir del lunes 30 de noviembre de 2026 .

Con esta modificación, las entidades financieras comprendidas adelantarán dos horas su apertura y pasarán a atender al público de 8:00 a 13:00, reemplazando la franja habitual de 10:00 a 15:00.

La disposición responde a un pedido formal de la Asociación Bancaria y busca evitar que tanto los clientes como el personal deban trasladarse o aguardar en las sucursales durante los momentos de mayor temperatura de diciembre, enero y febrero .

El esquema estival se mantendrá vigente hasta el 23 de marzo de 2027 inclusive, período durante el cual los trabajadores del sector cumplirán su jornada laboral de lunes a viernes de 7:45 a 15:15.

Qué municipios cambian el horario bancario y cuáles mantienen el esquema habitual

El adelantamiento de la atención al público se aplicará en 108 de los 135 municipios de la provincia de Buenos Aires. Dentro de ese listado se incluyen partidos del interior bonaerense y centros urbanos de gran movimiento, entre los que figuran La Plata, Berisso, Ensenada, Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Junín y Chivilcoy .

Por el contrario, los 27 distritos restantes que no fueron incorporados en el alcance del decreto conservarán sin modificaciones su franja tradicional de atención de 10:00 a 15:00, una situación que abarca principalmente a varios municipios del Conurbano bonaerense.

El reclamo de los comerciantes por el impacto del cambio en la actividad

La aplicación del horario de verano volvió a generar cuestionamientos entre entidades comerciales locales, especialmente en la capital provincial, donde distintos referentes vienen advirtiendo que el cierre bancario a las 13:00 afecta la operatoria diaria de los negocios.

Desde asociaciones del sector solicitaron formalmente que no se aplique la nueva franja en La Plata al considerar que perjudica la dinámica comercial. La Plata es la única ciudad del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) que modifica su esquema bancario durante el verano y, a diferencia de localidades del interior donde los comercios cierran al mediodía, en la capital bonaerense la actividad comercial continúa de corrido.