Estados Unidos se prepara para una nueva jornada de fuertes tormentas y lluvias intensas durante este lunes 7 de septiembre, cuando distintas regiones quedarán bajo la influencia de sistemas capaces de generar condiciones meteorológicas adversas.

Según el informe de AccuWeather para el Labor Day, las principales amenazas estarán concentradas en sectores de las Grandes Llanuras, donde se esperan precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Al mismo tiempo, parte del oeste seguirá recibiendo humedad tropical proveniente del Pacífico.

Cómo viene la jornada del lunes 7 de septiembre

El pronóstico muestra un escenario de marcada inestabilidad en distintos puntos del país:

Montana: podrán desarrollarse tormentas fuertes a severas, con ráfagas y posible granizo.

Dakota del Norte: se esperan tormentas intensas, especialmente en los alrededores de Fargo.

Minnesota: el avance del sistema aumentará la posibilidad de lluvias fuertes y tormentas.

Nebraska: habrá riesgo de precipitaciones intensas, ráfagas y episodios de granizo.

Wisconsin: el sistema continuará avanzando hacia el este con posibilidad de tormentas.

Kansas: sectores del norte podrían registrar lluvias fuertes y ráfagas localmente intensas.

Meteorólogos advierten que algunas tormentas podrán descargar grandes cantidades de agua en períodos cortos, aumentando el riesgo de anegamientos e inundaciones repentinas.

En el oeste, la situación será diferente. La humedad tropical llegada desde el Pacífico favorecerá lluvias en sectores del sur de California y Nevada, aunque el período de mayor intensidad se concentrará principalmente durante el fin de semana. Ciudades como Los Ángeles y Las Vegas podrán recibir episodios de lluvia tropical, con acumulaciones importantes en períodos breves.

Según el último informe de AccuWeather, las principales amenazas estarán concentradas en sectores de las Grandes Llanuras, donde se esperan precipitaciones abundantes, ráfagas de viento y posible caída de granizo. Imagen Ilustrativa generada con Chat GPT

Qué pasará después de las tormentas

Tras el avance del frente frío sobre las Grandes Llanuras, el sistema comenzará a desplazarse progresivamente hacia el este de Estados Unidos.

Esto hará que el riesgo de tormentas se traslade hacia sectores de Wisconsin, Iowa, Kansas y otros estados del centro del país, mientras las condiciones comienzan a mejorar detrás del frente.

En California, en tanto, la llegada de humedad tropical comenzará a disminuir y se espera una mejora general de las condiciones desde el lunes, aunque todavía podrían aparecer tormentas aisladas en áreas montañosas del sur del estado.

Recomendaciones para el día de tormenta

Ante la posibilidad de lluvias fuertes, granizo y ráfagas de viento, conviene tomar algunas precauciones aunque se trate de una festividad como el Labor Day:

Consultar las actualizaciones meteorológicas antes de salir.

Evitar circular por calles o rutas cubiertas de agua.

Buscar refugio bajo techo durante tormentas con actividad eléctrica o granizo.

Reducir la velocidad al manejar con lluvia intensa.

Prestar especial atención a posibles alertas por inundaciones repentinas.

Meteorólogos señalan que el clima podrá afectar los desplazamientos durante el fin de semana largo, especialmente en aquellas regiones atravesadas por las tormentas más intensas.