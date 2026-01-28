Confirmado: cierran nueve estaciones de subte este fin de semana, ¿cuál es el motivo? Foto: buenosaires.gob.ar

El subte es el transporte más elegido de la Ciudad de Buenos Aires por su comodidad, acceso y su frecuencia. Sin embargo, el gobierno porteño anunció que ahora 9 estaciones cerrarán durante el fin de semana y afectará a miles de pasajeros.

Se trata de una serie de obras de infraestructura que beneficiarán a todos las personas que deban acudir a CABA, trasladándose de oeste a este.

La tarifa del subte aumentó a $ 1.157 con SUBE registrada, mientras que para quienes no tienen el plástico nominalizado el costo ascenderá a $ 1.839,63 (Fuente: NA).

¿Qué líneas de subte estarán cerradas y hasta cuándo?

Según un comunicado, este domingo 1 de febrero, la Línea A de subte tendrá un recorrido reducido entre Plaza de Mayo y Plaza Miserere, es decir, solo se podrá recorrer los barrios de Monserrat y Balvanera.

Por tal motivo, 9 estaciones quedarán sin operar y no será posible llegar hasta Flores. Estas son las paradas a donde no llegarán los trenes:

Loria

Castro Barros

Río de Janeiro

Acoyte

Primera Junta

Puan

Carabobo

San José de Flores

San Pedrito.

De esta manera, solo estarán operativas:

Plaza de Mayo

Perú

Piedras (cerrada por obras)

Lima

Sáenz Peña

Congreso (cerrada por obras)

Pasco

Alberti

Plaza Miserere.

¿Por qué cerraron estas estaciones de subte?

El cierre temporal de las estaciones de subte tiene que ver con las nuevas obras que se están llevando en la Ciudad para implementar al 100% el nuevo Sistema Trambus.

Se trata de modificaciones necesarias para avanzar con trabajos de infraestructura sobre la avenida Rivadavia. Justamente, los tramos afectados son entre las calles Juan Ambrosetti y Acoyte; y de Champichuelo-Doblas a Pasaje Florencio Balcarce.

Desde el gobierno de Jorge Macri, afirman que la intervención permitirá “continuar con las obras de manera segura, garantizando el cuidado de las vecinas y los vecinos que utilizan a diario la Línea A”.

¿Cuáles son las estaciones de subte que están cerradas actualmente?

Más allá de esta intervención particular, existen otras estaciones que están cerradas desde hace meses para renovarse por completo: