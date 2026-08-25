Un nuevo sistema de mal tiempo avanzará sobre distintas regiones de la Argentina durante los próximos días y provocará lluvias intensas, nevadas, fuertes ráfagas y viento zonda.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene alertas de nivel naranja y amarillo para sectores de la Patagonia y Cuyo, mientras que el centro del país también tendrá precipitaciones y tormentas.

Diluvio y fuertes tormentas: qué zonas serán las más afectadas

El ingreso de un sistema de baja presión desde el oeste provocará un período de tiempo inestable sobre buena parte de la cordillera.

El fenómeno se desplazará de oeste a este y dejará nevadas abundantes en sectores elevados, lluvias en zonas más bajas y ráfagas de viento de gran intensidad.

El mayor impacto se concentrará desde el centro de la Patagonia hasta San Juan. En las áreas cordilleranas podrían registrarse acumulados de nieve de entre 60 y 150 centímetros, mientras que las precipitaciones en forma de lluvia podrían alcanzar entre 40 y 70 milímetros, con valores superiores de manera localizada.

Además, el avance del sistema generará un frente frío que llegará al centro del país entre el miércoles 26 y el jueves 27.

Allí se esperan lluvias y algunas tormentas aisladas, especialmente sobre la provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos, donde podrían acumularse entre 10 y 20 milímetros.

El SMN emitió alertas para Patagonia y Cuyo: cómo estará el clima el miércoles 26 de agosto. ChatGPT.

Viento zonda y calor extremo: el contraste que tendrá Argentina

El mal tiempo no afectará de la misma manera a todo el territorio nacional. Mientras la cordillera enfrentará nieve, lluvias y viento, el norte argentino tendrá una situación completamente diferente.

Durante los próximos días continuará el ingreso de aire cálido desde el norte, lo que provocará un rápido aumento de las temperaturas.

Para la tarde del miércoles 26 se prevén temperaturas superiores a los 30 °C y, entre jueves y viernes, algunos sectores de Chaco y Formosa podrían superar los 35 °C.

En Cuyo, en cambio, comenzará a ganar protagonismo el viento Zonda. El alerta se extenderá durante el miércoles sobre Mendoza y San Juan, incluso con posibilidad de afectar a sus capitales durante la tarde. También alcanzará sectores precordilleranos de La Rioja y Catamarca.

Se trata de un viento cálido y seco que desciende desde la cordillera y que podría presentar ráfagas superiores a los 70 km/h.

Por este motivo, las autoridades recomiendan mantenerse atentos a las actualizaciones oficiales y evitar circular por zonas afectadas por nieve, lluvias intensas o vientos fuertes.