Llega un diluvio de viento histórico este jueves 3 de septiembre. Imagen creada por IA.

Este jueves 3 de septiembre, el tiempo estará marcado por la presencia de vientos intensos en buena parte del centro del país. El fenómeno podría hacerse sentir con mayor fuerza durante el transcurso de la jornada, por lo que se recomienda prestar atención a las actualizaciones meteorológicas.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para el sector centro se esperan vientos de entre 20 y 55 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar o superar los 65 km/h.

Dentro de las provincias alcanzadas por este escenario se encuentran Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, donde el viento será uno de los principales protagonistas durante este jueves.

Viento fuerte: qué se espera durante la jornada

Las condiciones meteorológicas podrían generar momentos de viento intenso y ráfagas fuertes, especialmente en sectores expuestos.

Alertas del SMN.

Si bien las velocidades previstas serán variables según la zona, el SMN contempla para el centro del país ráfagas iguales o superiores a los 65 km/h, un valor que puede generar algunas complicaciones.

Ante este panorama, se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, evitar permanecer debajo de árboles o estructuras que puedan presentar riesgos y circular con precaución, especialmente en rutas y caminos abiertos.

Santiago del Estero, Córdoba y San Luis, entre las zonas afectadas

El fenómeno alcanzará a distintos sectores de Santiago del Estero, Córdoba y San Luis. La intensidad del viento no será necesariamente la misma en todas las localidades, por lo que será importante seguir la evolución del pronóstico.

Las ráfagas pueden provocar caída de ramas, desplazamiento de objetos sueltos y dificultades para la circulación, sobre todo cuando se registren los períodos de mayor intensidad.

El escenario meteorológico continuará bajo seguimiento durante las próximas horas y el SMN podría actualizar las condiciones previstas para cada región.