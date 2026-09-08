El Centro de Predicción del Clima (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió sobre un riesgo de lluvias intensas para el miércoles 9 de septiembre, que podría derivar en anegamientos repentinos en Arizona y otras zonas del suroeste del país.

El organismo actualizó su pronóstico este lunes y clasificó el riesgo como “marginal”, el nivel más bajo de su escala. Esa categoría aplica a lluvias de entre una y seis horas que podrían superar la capacidad de absorción del terreno en puntos específicos.

¿Qué zonas están bajo alerta por lluvias fuertes?

El riesgo abarca una franja extensa que va desde Sierra Nevada y el sudeste de California hasta el suroeste del país, incluyendo el este de Arizona y el centro-oeste de Nuevo México. También se extiende hacia el valle medio del Mississippi, el valle de Ohio y el norte de Nueva York y Vermont.

Según el WPC, los valores de agua precipitable en la atmósfera superan entre dos y tres desviaciones estándar el promedio histórico en gran parte de esa área. Ese dato técnico indica una humedad atmosférica excepcionalmente alta, lo que favorece la formación de lluvias intensas y localizadas.

Zonas bajo seguimiento por el WPC:

Sierra Nevada y sudeste de California

Este de Arizona y centro-oeste de Nuevo México

Valle medio del Mississippi y valle de Ohio

Norte de Nueva York y norte de Vermont

El Centro de Predicción del Clima (WPC) del Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos advirtió sobre un riesgo de lluvias intensas para el miércoles 9 de septiembre EFE

¿Cómo puede afectar esta alerta a los residentes?

En las zonas bajo riesgo marginal, las lluvias podrían generar anegamientos puntuales, complicaciones en el tránsito y acumulación de agua en calles o zonas bajas. El fenómeno no equivale a una alerta de tormenta severa generalizada, sino a una probabilidad concreta en sectores específicos.

El WPC señaló que el frente frío que atraviesa el centro del país se desplaza de forma rápida hacia el sur, lo que limita el riesgo de escurrimiento prolongado. Aun así, no descartó episodios aislados de lluvia intensa por acumulación puntual, por lo que recomendó seguir las actualizaciones locales del Servicio Meteorológico Nacional durante las próximas horas.