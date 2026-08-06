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El tiempo da un giro marcado este jueves 6 de agosto con la llegada de una tormenta que mantiene en alerta a buena parte del centro este del país. El Servicio meteorológico Nacional (SMN) advirtió por lluvias intensas, granizo, ráfagas de vientos y tormentas fuertes , mientras que el AMBA aparece entre las zonas con mayor probabilidad de fenómenos significativos.

Después de varios días de niebla, humedad y lloviznas, el avance de un frente frío junto con un proceso de ciclogénesis cambiará el escenario meteorológico.

Aunque el mal tiempo no impactará con la misma intensidad en todos los sectores, los especialistas anticipan una ventana crítica en la que podrían concentrarse los eventos más peligrosos.

Alerta por tormentas en el AMBA: cuáles serán las horas de mayor riesgo

El deterioro de las condiciones comenzará durante la mañana y se intensificará con el correr de las horas.

Los pronósticos indican que la franja comprendida entre las 9:00 y las 18:00 será la de mayor riesgo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano .

La franja comprendida entre las 9:00 y las 18:00 será la de mayor riesgo para la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano. (Foto: Shutterstock) Shutterstock

Entre los fenómenos esperados se destacan:

Lluvias fuertes con acumulados superiores a 50 milímetros en forma localizada.

Probabilidad de caída aislada de granizo.

Ráfagas intensas durante el desarrollo de las tormentas.

Sectores con actividad severa muy puntual, sin afectar de igual manera a toda la región.

Qué provocará la ciclogénesis y por qué hay alerta por vientos fuertes

El evento estará impulsado por una rápida ciclogénesis sobre el centro-este argentino combinada con el avance de un frente frío.

Durante la primera parte del jueves persistirá el viento del norte, con ambiente templado y muy húmedo.

Luego del mediodía ingresará el Pampero, con rotación del viento al sur y ráfagas que podrían alcanzar los 80 km/h , motivo por el cual también rige una alerta por viento en distintas zonas.

Después de la tormenta llegará el frío polar: cómo estará el fin de semana

Una vez que el sistema de tormentas se desplace, una masa de aire frío y seco avanzará sobre gran parte del país.

Desde el viernes mejorarán las condiciones meteorológicas, con cielo más despejado y un ambiente mucho más estable.

Las temperaturas caerán de manera marcada durante el fin de semana, con mínimas cercanas o inferiores a los 0 °C en sectores del Gran Buenos Aires, menos de 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires y máximas que difícilmente superarán los 15 °C, en un escenario de invierno pleno.