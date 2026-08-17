(Simulación de un mapa geográfico de una tormenta creado con IA)

El tiempo en Corrientes tendrá un marcado cambio durante los próximos días. Después de una jornada de temperaturas elevadas y cielo con nubosidad variable, el pronóstico anticipa un período de lluvias que se extenderá durante buena parte de la semana, con los mayores acumulados previstos entre el martes y el jueves.

Según el reporte oficial del Servicio Meteorológico Nacional, las precipitaciones estarán acompañadas por un descenso importante de las temperaturas.

El momento más intenso se espera para el miércoles, cuando podrían registrarse hasta 22 milímetros de lluvia, mientras que el jueves también se mantiene una elevada probabilidad de precipitaciones.

Corrientes se prepara para varios días de lluvia y tormentas

Este lunes 17 de agosto todavía se presenta con condiciones relativamente estables, aunque con cielo parcialmente nublado. La temperatura alcanza los 27°C y la mínima prevista es de 17°C, mientras que la probabilidad de precipitaciones aparece muy baja, con apenas 0,2 milímetros estimados.

El panorama cambia rápidamente desde el martes 18. Para ese día, el pronóstico marca un 90% de probabilidad de lluvias , con una temperatura máxima de 18°C y una mínima de 13°C. Se esperan alrededor de 2,7 milímetros de acumulación y vientos que podrían alcanzar los 35 km/h.

De esta manera, el ingreso de las precipitaciones estará acompañado por un descenso térmico que se hará todavía más notorio durante las jornadas siguientes.

El miércoles aparece como el día más complicado: podrían caer 22 milímetros

El miércoles 19 de agosto concentra el mayor volumen de agua previsto en el pronóstico. La probabilidad de precipitaciones vuelve a ubicarse en 90%, pero esta vez con una acumulación estimada de hasta 22 milímetros.

Además de las lluvias, se esperan posibles tormentas. La temperatura continuará en descenso: la máxima sería de apenas 15°C y la mínima podría llegar a los 12°C.

El jueves 20 también seguirá bajo un escenario inestable, con 90% de probabilidad de precipitaciones y unos 10 milímetros de lluvia. La temperatura se mantendrá baja, con una máxima de 15°C y una mínima de 10°C, mientras que los vientos podrían alcanzar ráfagas de hasta 42 km/h.

Pronóstico del tiempo en Corrientes: se esperan lluvias y tormentas entre el martes y el jueves, con hasta 22 milímetros de precipitaciones y temperaturas en descenso. Shutterstock

Cuándo vuelve el sol y cómo seguirá el tiempo en Corrientes

La situación comenzaría a mejorar recién hacia el viernes 21 de agosto . Para esa jornada, el pronóstico anticipa cielo despejado y sin lluvias, con una máxima de 22°C y una mínima de 8°C.

El sábado también se mantendrían condiciones secas, aunque con nubosidad parcial. La temperatura prevista será de 15°C durante la tarde y de apenas 9°C por la madrugada.

Para el domingo 23, en tanto, continuarían las condiciones mayormente estables, con una máxima de 15°C y una mínima de 8°C.