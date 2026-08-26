Se acerca el diluvio del año este miércoles 26.

Luego de varios días de estabilidad, un nuevo sistema meteorológico provocará condiciones adversas este miércoles 26 de agosto en distintos sectores de la cordillera argentina. El avance de perturbaciones desde el océano Pacífico favorecerá nevadas, lluvias, fuertes vientos y viento Zonda en varias provincias.

El mayor impacto se concentrará en Mendoza, Neuquén, Río Negro, Chubut y San Juan, aunque el Zonda también podría alcanzar sectores de La Rioja y Catamarca.

Miércoles 26: un nuevo temporal golpeará la cordillera

Durante la jornada del miércoles, las condiciones meteorológicas continuarán siendo complicadas en la franja cordillerana. Las zonas de mayor altura serán las más afectadas por las nevadas, mientras que en sectores más bajos podrían registrarse lluvias.

El sistema continuará avanzando desde el Pacífico y mantendrá la inestabilidad sobre buena parte del oeste argentino.

Mendoza y San Juan: alerta por viento Zonda

Uno de los principales fenómenos previstos para este miércoles será el viento Zonda, que afectará principalmente a Mendoza y San Juan.

El fenómeno también podría alcanzar sectores precordilleranos de La Rioja y Catamarca. Se trata de un viento cálido y seco que desciende desde las zonas montañosas y puede generar un rápido incremento de las temperaturas.

Las ráfagas podrían superar los 70 km/h y el Zonda podría llegar incluso a las capitales de Mendoza y San Juan durante la tarde.

Mendoza y San Juan: alerta por viento Zonda. ChatGPT.

Neuquén, Río Negro y Chubut: lluvias, nieve y fuertes vientos

En Neuquén, Río Negro y Chubut, el panorama continuará marcado por precipitaciones y viento.

Las áreas cordilleranas serán las más expuestas a las nevadas, mientras que en sectores ubicados a menor altura podrían registrarse lluvias.

Además, el alerta por vientos fuertes se extenderá durante el miércoles hacia distintos sectores del norte de la Patagonia, por lo que podrían registrarse ráfagas intensas.

Cuánta nieve y lluvia puede acumularse

El temporal podría dejar acumulados muy importantes en las zonas cordilleranas.

En los sectores más afectados, las nevadas podrían alcanzar entre 60 y 150 centímetros, con posibilidad de registros superiores de manera puntual.

En las áreas donde predomine la lluvia, los acumulados podrían ubicarse entre 40 y 70 milímetros, aunque también podrían superarse esos valores en algunos puntos.

Las condiciones podrían complicar la circulación, especialmente en rutas de montaña, pasos fronterizos y caminos ubicados a gran altura.

Cuánta nieve y lluvia puede acumularse. Foto: Foco Uy

El temporal también puede generar lluvias en el centro del país

El sistema que afectará a la cordillera podría reorganizarse y favorecer el avance de un frente frío hacia el este.

Entre el miércoles y jueves podrían producirse lluvias y algunas tormentas aisladas en sectores de la región central, con mayor posibilidad de precipitaciones en Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Entre Ríos.

En esas zonas podrían acumularse entre 10 y 20 milímetros.

Qué pasará después del temporal

Mientras la cordillera y parte de la Patagonia continúan bajo condiciones adversas, el norte argentino tendrá un panorama completamente diferente.

El viento del norte favorecerá un progresivo aumento de las temperaturas, con valores que podrían superar los 30 °C durante el miércoles y alcanzar más de 35 °C entre jueves y viernes en sectores de Chaco y Formosa.