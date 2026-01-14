En esta noticia
El avión de dos pisos más grande del mundo llega en 2026 para revolucionar los viajes por ser un verdadero “hotel volador”, debido a la cantidad de lujos que ofrece.
Su oferta va mucho más allá de un simple vuelo, dado que cuenta con suites privadas, bares exclusivos y hasta duchas spa en pleno vuelo en primera clase.
¿Cómo es el avión de dos pisos más grande del mundo?
Parecido a un hotel de cinco estrellas que vuela, el A380 contiene espacios impensados en otros aviones comerciales debido a su estructura de doble piso. Entre sus características más impactantes destacan:
- Suites privadas con puertas automáticas y servicio personalizado.
- Ducha y spa exclusivo (disponible en aerolíneas como Emirates y Etihad).
- Bares y lounges en la cubierta superior para socializar.
- Asientos que se convierten en camas de gran tamaño.
- Pantallas gigantes y minibares individuales.
Los destinos a los que viajará el Airbus A380
Aunque la producción del A380 finalizó en 2021, varias aerolíneas premium lo mantienen en servicio debido a la creciente demanda post-pandemia por espacios amplios y exclusivos. Los destinos más destacados incluyen rutas operadas por Etihad Airways (con su famosa “The Residence”) y Emirates:
- Abu Dhabi (AUH) - Londres (LHR)
- Abu Dhabi (AUH) - Nueva York (JFK)
- Abu Dhabi (AUH) - París (CDG)
- Rutas de Emirates como Dubái a destinos internacionales clave (Londres, Nueva York, Sídney, entre otros).
¿Cuánto cuesta volar en el avión más grande y lujoso del mundo?
A pesar de que ya no se fabrica, el Airbus A380 vive un renacimiento gracias a la preferencia por aviones amplios y experiencias premium. Es el único avión comercial capaz de ofrecer este nivel de extravagancia sin ser un jet privado.
Es por eso que los precios varían según la aerolínea y la clase, aunque los precios de los segmentos más exclusivos llegan a cifras millonarias:
- Primera clase estándar: desde u$s 9000 a u$s 15.000 por tramo (ida).
- Suites ultra-lujosas o “The Residence” (Etihad, con habitación privada, ducha y living): de u$s 20.000 a 25.000 por tramo en rutas largas, aunque actualmente se ofrece como upgrade desde primera clase por u$s 2000 a 4000 adicionales en muchos casos.