El avión de dos pisos más grande del mundo llega en 2026 para revolucionar los viajes por ser un verdadero “hotel volador”, debido a la cantidad de lujos que ofrece.

Su oferta va mucho más allá de un simple vuelo, dado que cuenta con suites privadas, bares exclusivos y hasta duchas spa en pleno vuelo en primera clase.

¿Cómo es el avión de dos pisos más grande del mundo?

Parecido a un hotel de cinco estrellas que vuela, el A380 contiene espacios impensados en otros aviones comerciales debido a su estructura de doble piso. Entre sus características más impactantes destacan:

Suites privadas con puertas automáticas y servicio personalizado.

Ducha y spa exclusivo (disponible en aerolíneas como Emirates y Etihad).

Bares y lounges en la cubierta superior para socializar.

Asientos que se convierten en camas de gran tamaño.

Pantallas gigantes y minibares individuales.

Los destinos a los que viajará el Airbus A380

Aunque la producción del A380 finalizó en 2021, varias aerolíneas premium lo mantienen en servicio debido a la creciente demanda post-pandemia por espacios amplios y exclusivos. Los destinos más destacados incluyen rutas operadas por Etihad Airways (con su famosa “The Residence”) y Emirates:

Abu Dhabi (AUH) - Londres (LHR)

Abu Dhabi (AUH) - Nueva York (JFK)

Abu Dhabi (AUH) - París (CDG)

Rutas de Emirates como Dubái a destinos internacionales clave (Londres, Nueva York, Sídney, entre otros).

¿Cuánto cuesta volar en el avión más grande y lujoso del mundo?

A pesar de que ya no se fabrica, el Airbus A380 vive un renacimiento gracias a la preferencia por aviones amplios y experiencias premium. Es el único avión comercial capaz de ofrecer este nivel de extravagancia sin ser un jet privado.

Es por eso que los precios varían según la aerolínea y la clase, aunque los precios de los segmentos más exclusivos llegan a cifras millonarias: