La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplica una medida a los contribuyentes que reúnen una cantidad de inconsistencias en el sistema y la medida es la peor de todas: las deja sin posibilidad de operación. Es decir, al ingresar a la lista de “no confiables” la persona física o el comercio no podrá llevar adelante transferencias, cobros o pagos con QR, entre otras cosas. Si querés saber las operaciones se bloquean y como evitar el impacto inmediato seguí leyendo. La lista de ARCA está basada en la Base de Contribuyentes No Confiables, en las que pueden aparecer tanto personas físicas como empresas que presentan: Lo primero que se debe tener en cuenta que ingresar a esta lista no implica una deuda impaga, sino algo peor: la pérdida de confianza del sistema en la trazabilidad de los ingresos o en la validez de las operaciones declaradas. Es decir, esto se traduce en no poder demostrar de dónde viene el dinero. Entonces las consecuencias son las siguientes. Por ende, para un comercio el impacto es inmediato sin la posibilidad de realizar ninguna transacción. La persona debe revisar su situación fiscal a través de la clave fiscal donde se puede ver el estado del CUIT y las notificaciones oficiales. Otro dato clave en este sentido es prestarle atención al domicilio fiscal electrónico, ya que ahí llegan las comunicaciones formales que advierten es las posibles irregularidades. Para solucionar este problema se debe presentar la documentación que respalde las operaciones y, en algunos casos, iniciar los trámites para reactivar el CUIT. En este proceso puede haber instancias presenciales y la evaluación del expediente por parte de ARCA. Una vez que el organismo acredita la información, revisa el caso, luego, comunica la resolución. Por último, se levantan las restricciones.