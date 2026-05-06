En mayo de 2026, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) refuerza los controles sobre movimientos bancarios y transferencias, por lo que, en caso de superar los límites establecidos, el organismo puede solicitar información adicional. Aunque no se trata de una prohibición por parte de ARCA, sí implica que determinadas transacciones quedarán bajo análisis si superan ciertos límites establecidos por el organismo. El organismo fijó nuevos umbrales a partir de los cuales bancos y billeteras virtuales deben informar los movimientos de sus clientes. En el caso de las personas físicas, las transferencias o acreditaciones que superen los $ 50.000.000 serán reportadas automáticamente. Para las personas jurídicas, el límite es más bajo: cualquier movimiento que exceda los $ 30.000.000 también será informado. Estos controles incluyen tanto operaciones bancarias tradicionales como transacciones realizadas a través de billeteras virtuales. En cuanto a las extracciones en efectivo, el monto que activa el control es de $ 10.000.000 tanto para individuos como para empresas. Superar estos valores no implica una sanción directa, pero sí puede derivar en una revisión por parte del organismo. Cuando se detecta una operación que genera dudas sobre su origen, ARCA puede iniciar un proceso de verificación. En ese contexto, el contribuyente deberá presentar documentación que respalde la legalidad de los fondos involucrados. Entre los comprobantes más habituales que pueden solicitarse se encuentran: El objetivo es confirmar que el dinero tenga un origen lícito y que la persona esté cumpliendo con sus obligaciones fiscales. En caso de no poder justificar los fondos, la operación puede ser observada e incluso derivar en sanciones. Las entidades financieras y plataformas digitales están obligadas a reportar información detallada sobre sus clientes. Esto incluye datos como el tipo de cuenta, número, CVU, titulares y movimientos registrados. Además, deben informar los ingresos y egresos totales, así como el saldo mensual de cada cuenta. Esta información permite a ARCA cruzar datos y detectar inconsistencias entre los movimientos de dinero y la situación fiscal declarada. Por este motivo, es importante mantener toda la documentación en regla para evitar inconvenientes ante posibles requerimientos del organismo.