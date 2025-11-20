El Gobierno dispone de diferentes medidas con respecto a la licencia de conducir para que los conductores manejen bajo estrictas normas y así evitar accidentes en la vía pública. Ahora bien, existe una medida que obliga a algunas personas a rehacer los exámenes.

Estos tests sirven para comprobar los conocimientos prácticos y teóricos de aquellas personas que quieran obtener el registro para conducir. A pesar de haber aprobado, la norma podría exigirles que vuelvan a pasar por esta instancia .

¿Qué conductores tienen que volver a hacer los exámenes?

Cada licencia de conducir tiene una fecha de vencimiento establecida, por lo que puede renovarse hasta 30 días antes o 90 días después de que se venza.

Cuando el trámite se hace dentro de este plazo, los menores de 65 años, solo tendrán que aprobar un examen psicofísico nuevamente. No obstante, los mayores de 65 deberán rendir tanto el teórico como el práctico otra vez.

Lo mismo ocurre para aquellos que pasen los 90 días con el documento vencido. En ese caso, sin importar la edad, deberán rehacer todos los exámenes como si fuera la primera vez.

En caso de que un conductor pase por un control de tránsito sin la licencia al día, la multa empieza desde los $ 31.510.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducir en la Ciudad de Buenos Aires?

El valor de la Licencia Nacional de Conducir varía según la jurisdicción en que se tramite. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, los valores son:

Costo de solicitud de licencia de conducir: $28.750,00

CENAT: $6.800,00

Certificado de Legalidad: Sin costo

Vale destacar que hay excepciones de casos en que los conductores no deberán abonar por el trámite, tal como: