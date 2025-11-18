Construyen un túnel clave que terminará con el caos de tránsito entre Capital y el conurbano

Las multas de tránsito son una de las principales preocupaciones para los conductores, ya que el no pagarlas puede traer graves consecuencias, generar intereses e impedir trámites claves como la venta de autos o la renovación de la licencia de conducir.

Sin embargo, cada jurisdicción establece un plazo de tiempo distinto para su vencimiento, por lo que conviene tenerlos en cuenta.

¿Cuándo prescriben las multas de tránsito?

La Ley Nacional de Tránsito señala que cada provincia podrá definir los plazos de vencimiento de las infracciones, por lo que la prescripción dependerá del lugar en donde se cometió la falta.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las infracciones prescriben a los cinco años sin importar la gravedad de la falta. En caso del conurbano, las multas leves caducan a los dos años y las graves a los cinco.

Por su parte, las otras jurisdicciones indicaron los plazos para la prescripción de multas:

Chaco : 2 años (leves), 5 años (graves)

Chubut : 6 meses (faltas sin iniciar procedimiento), 1 año (con procedimiento iniciado), 2 años (sentencia firme)

Catamarca : 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Córdoba : 3 años (todas las faltas)

Corrientes : 2 años (todas las faltas)

Entre Ríos : 5 años (todas las faltas)

Formosa : 1 año (leves), 2 años (graves)

Jujuy : 5 años (todas las faltas)

La Pampa : 5 años (todas las faltas)

La Rioja : 5 años (todas las faltas)

Mendoza : 2 años (leves), 3 años (graves), 4 años (gravísimas)

Misiones : 5 años (todas las faltas)

Neuquén : 3 años (todas las faltas)

Río Negro : 5 años (todas las faltas)

Salta : 5 años (todas las faltas)

San Juan : 2 años (todas las faltas)

San Luis : 5 años (todas las faltas)

Santa Cruz : 2 años (leves), 5 años (graves)

Santa Fe : 2 años (leves), 5 años (graves)

Santiago del Estero : 2 años (leves), 5 años (graves)

Tierra del Fuego : 2 años (todas las faltas)

Tucumán: 2 años (leves), 5 años (graves)

¿Cuáles son las faltas leves y cuáles son las faltas graves?

Es clave reconocer cuáles son las faltas graves y cuáles son las faltas leves para poder reconocer qué plazo de tiempo debe pasar para su prescripción. Las graves son aquellas que ponen en peligro la seguridad vial:

Pasar semáforos en rojo

Circular sin patente o seguro

Manejar bajo los efectos del alcohol o drogas

Conducir sin licencia de conducir

Exceder significativamente los límites de velocidad

Por su parte, las leves son las siguientes: