Cuando una persona fallece y deja los bienes a sus herederos, puede ocurrir que uno de ellos decida vender la parte que le corresponde de la herencia, tras iniciarse la sucesión.

Sin embargo, el Código Civil y Comercial de la Nación establece reglas específicas sobre cómo y cuáles son los derechos hereditarios que pueden cedérsele a otra persona.

¿Qué pasa si un heredero quiere vender parte de su herencia?

El heredero podrá vender parte de su bienes en una sucesión, bajo la denominada “cesión de la herencia”, contemplada en el Código Civil y Comercial de la Nación.

De acuerdo al artículo 2302, un heredero puede ceder el derecho a una herencia o una parte indivisa de ella.

Es decir, se podrá transferir a otra persona (que puede ser un coheredero o un tercero) la totalidad o una parte de los derechos que le corresponden por la sucesión.

La operación no implica vender directamente un inmueble, un auto u otro bien individual de la herencia. Lo que se transmite es la participación que el heredero tiene dentro de la masa hereditaria.

Sucesiones. Magnific

¿Puede venderle su parte a otro heredero?

La cesión de la herencia puede realizarse a favor de otro coheredero como de una persona que no forme parte de la sucesión.

El principal riesgo para quien vende derechos hereditarios es ceder por un valor inferior al real.

Por eso, desde el estudio Pérez Ballester y Asociados aclaran: “El heredero que necesita liquidez suele estar en una posición vulnerable. Quiere cobrar rápido, cerrar el tema y evitar años de sucesión. Pero esa urgencia puede ser aprovechada por compradores que ofrecen sumas muy por debajo del valor razonable de los derechos”.

¿Puedo vender una casa heredada antes de terminar la sucesión?

La cesión de derechos hereditarios no implica vender un bien específico, sino transferir una posición dentro de la comunidad hereditaria.

“El heredero no vende “la casa de la sucesión” como si ya fuera propietario exclusivo. Lo que puede transferir es su parte indivisa en la herencia, es decir, el conjunto de derechos y acciones que le corresponden como heredero" , explican desde el estudio Perez Ballester y Asociados.

Además, hasta que no haya partición o adjudicación, puede no estar definido con precisión qué bien concreto recibirá cada heredero, por lo que el comprador de derechos hereditarios no sabe qué recibirá.