El momento de la sucesión de bienes puede ser un tema engorroso para los herederos; sin embargo, la Ley de Sucesiones es clara y estricta en cuanto a los requisitos para que se lleve adelante este trámite. La Justicia argentina determinó cuáles son los documentos que no pueden faltar a la hora de heredar una propiedad. Uno de estos es el acta de defunción de la persona fallecida. Se trata de un registro indispensable para que comience el trámite de sucesión de la propiedad. Allí figurará el último domicilio donde vivió el fallecido y determinará en qué juzgado se iniciará la sucesión. Asimismo, se necesitará el DNI del fallecido, una constancia de CUIL/CUIT y el testamento, en el caso de que existiera. Por su parte, los herederos deberán presentar su DNI y documentación del domicilio real de cada uno. Del mismo modo, se necesita la documentación que acredite el vínculo familiar, es decir, partidas de nacimiento, partidas de matrimonio o partida de divorcio, según el caso. En este sentido, existen distintos tipos de sucesiones intestadas: descendientes o ascendientes de la persona fallecida, el cónyuge o parientes colaterales dentro del cuarto grado (hermanos, sobrinos y tíos). Cabe destacar que en el caso de que el fallecido no tenga herederos, la propiedad corresponderá al Estado nacional o provincial, dependiendo del lugar donde esté situado. En el caso de las sucesiones testamentarias, es decir, las que tienen testamento y dispone sus bienes para después de la muerte; los herederos tienen una porción legítima de la que no pueden ser privados. La resolución que dicta el final del proceso sucesorio se llama “declaratoria de herederos”, la cual es elaborada por un juez y se reconoce el carácter de heredero universal a una o varias personas. Con este documento se declara de manera oficial quién o quiénes son los herederos de la persona fallecida.