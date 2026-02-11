Según se expresa en la Ley de Sucesiones de Argentina, no todas las personas mencionadas en un testamento o unidas por lazos familiares tienen garantizado el derecho a cobrar una herencia cuando fallece un pariente o ser querido. En este sentido, existen situaciones puntuales en las que la Ley de Sucesiones permite excluir a un heredero, incluso si es un hijo, cónyuge o figura expresamente como beneficiario. El Código Civil y Comercial de la Nación establece la “indignidad para suceder”, cuya figura permite dejar sin herencia a quien haya tenido conductas graves contra el causante, es decir la persona fallecida. La indignidad para suceder es una sanción jurídica que está regulada en el Código Civil y Comercial de la Nación, entre los artículos 2281 y 2285, e impide heredar o recibir bienes de una sucesión. No obstante, la categoría de herederos indignos no se aplica de manera automático, si no que se realiza a través de un proceso judicial. Según se regula en el Código Civil y Comercial de la Nación, las causas por las que se declara la indignidad para suceder son: La indignidad para suceder no se aplica de manera automática ni surge solo por el vínculo familiar o el contenido del testamento ya que para que entre en vigencia es necesario iniciar una acción judicial específica. Quien impulsa el pedido debe acreditar la causa invocada mediante pruebas concretas y luego de analizar los elementos aportados, el juez dicta una resolución. Si se declara la indignidad, el heredero queda excluido de la sucesión y debe restituir los bienes que haya recibido hasta ese momento.