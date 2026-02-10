En la Argentina, existe un grupo de personas que puede cobrar una herencia aunque el testamento no las nombre. La Ley de Sucesiones indica que determinados familiares serán receptores de la herencia tras el fallecimiento de una persona y accederán a los bienes. Según se enmarca dentro del Código Civil y Comercial de la Nación, en las sucesiones intestadas, es decir, aquellas en las que no hay testamento válido o directamente no existe testamento, la herencia se reparte según un orden legal obligatorio. El eje central de este sistema son los herederos legítimos, quienes tienen prioridad absoluta para heredar y, en algunos casos, una porción de la herencia que no puede ser quitada ni siquiera mediante disposiciones previas. Cuando una persona muere y no deja elaborado un testamento, la Ley de Sucesiones determina automáticamente a quiénes les corresponde recibir el patrimonio. De tal modo, dentro de una sucesión intestada, los herederos legítimos son quienes tienen pleno derecho a acceder a los bienes. Este grupo se compone de la siguiente manera: Los descendientes, ascendientes y el cónyuge tienen prioridad absoluta y solo en ausencia de ellos pueden heredar los parientes colaterales, como hermanos o sobrinos. Dentro de las sucesiones intestadas, la ley también establece la porción legítima, que es la parte de la herencia reservada obligatoriamente a ciertos herederos. Esta porción no puede ser eliminada por actos de disposición gratuita ni por testamento. La porción legítima varía según el vínculo familiar: Esto implica que, aun cuando exista un testamento, la ley impide que estos herederos queden totalmente excluidos si se viola su porción protegida. Por más que el testamento sea un elemento válido y legal para realizar el reparto de una herencia, existen situaciones en las que puede ser declarado nulo. La Ley de Sucesiones indica que un testamento perderá validez por las siguientes razones: