Por nueva Ley de Sucesiones, los herederos deberán esperar este tiempo para recién vender las propiedades Fuente: Archivo

Heredar una propiedad no implica poder venderla de manera inmediata. Antes de disponer legalmente de un inmueble, los herederos deben atravesar el proceso de sucesión, un trámite judicial regulado por el Código Civil y Comercial de la Nación que establece plazos mínimos obligatorios.

Más allá de los acuerdos familiares, la Ley de Sucesiones de Argentina fija etapas que deben cumplirse para garantizar seguridad jurídica y que son de carácter obligatorio en el proceso previo a vender una propiedad heredada.

Cuánto tiempo demora una sucesión en Argentina

El tiempo que demanda una sucesión varía según cada caso y está determinado por la complejidad del patrimonio, la cantidad de herederos y el nivel de acuerdo entre las partes involucradas, como así también de la documentación existente.

Cuando no hay conflictos y toda la documentación está en regla, el trámite suele avanzar con mayor rapidez y dentro de los plazos habituales previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación.

En la Ciudad de Buenos Aires, una sucesión simple demora en promedio entre cuatro y cinco meses hasta la declaratoria de herederos

En la provincia de Buenos Aires, el proceso suele extenderse algunos meses más debido a la carga judicial.

Uno de los plazos legales clave es el que se inicia luego de la publicación de edictos. En esa etapa debe esperarse obligatoriamente un período de 30 días para el vencimiento del plazo de presentación de herederos.

Por su parte, este tiempo no puede acortarse, aun cuando exista urgencia por vender una propiedad heredada, y suele ser uno de los principales motivos de demora antes de poder disponer del inmueble.

Qué es la indivisión forzosa de la herencia

La indivisión forzosa de la herencia es una figura prevista por el Código Civil y Comercial de la Nación que permite que los bienes heredados no se dividan de manera inmediata entre los herederos.

El causante que otorga el testamento puede disponer que la herencia permanezca indivisa por un período determinado, con el objetivo de preservar determinados bienes o unidades económicas.

El plazo máximo de indivisión puede extenderse hasta diez años

La indivisión puede mantenerse hasta que los herederos menores de edad alcancen la mayoría de edad

Puede aplicarse sobre un bien determinado

Puede recaer sobre un establecimiento comercial, industrial, agrícola, ganadero o cualquier unidad económica

Puede abarcar las acciones de una sociedad cuando el causante era su principal socio o accionista

Además, la ley permite que los propios herederos acuerden mantener la herencia sin dividir por un plazo máximo de diez años. Una vez vencido ese período, el convenio puede renovarse por un plazo igual si existe acuerdo entre las partes.

Sin embargo, cualquiera de los herederos puede solicitar la división antes del vencimiento del plazo cuando existan causas justificadas, lo que puede impactar en los tiempos del proceso sucesorio y en la posibilidad de vender los bienes heredados.