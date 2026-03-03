El Código Civil y Comercial de la Nación es claro en cuanto al proceso sucesorio: la indignidad para suceder es no poder recibir la herencia y que, en su lugar, se reparta con el resto de los herederos. La indignidad es una sanción legal, a la cual se llega mediante una sentencia judicial por petición de los otros herederos (los legitimados activos que están habilitados para pedirla) en el que se excluye de la herencia a la persona que haya causado al fallecido (causante) alguna de las ofensas tipificadas por la ley, es decir, sea culpable de cometer actos graves. En otras palabras, se excluye al heredero de recibir bienes por conductas graves. La ley detalla cuáles son las figuras de la indignidad. En este sentido, un juez es el encargado de declarar la indignidad en el caso de que la solicitud de la persona tenga las pruebas que respalden la causa. En consecuencia, los herederos indignos no podrán recibir la herencia o deberán devolver los bienes o beneficios recibidos por el causante. Por su parte, el indigno puede apelar la declaración judicial si considera que hubo una equivocación. Cabe destacar que la indignidad no afecta herencias futuras ni permite que los hijos del indigno hereden en su lugar. En tanto, el causante puede expresar de manera inequívoca el perdón, es decir, anular la posibilidad de declarar la indignidad.