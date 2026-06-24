Mediante una campaña con inteligencia artificial, MetroGAS difunde consejos para prevenir intoxicación por monóxido de carbono

En esta noticia Las intoxicaciones por monóxido de carbono, en números

Ante el inicio de la temporada de bajas temperaturas, MetroGAS lanzó una nueva edición de su campaña de prevención de intoxicaciones por inhalación de monóxido de carbono con el objetivo de acercar información clara, útil y accesible para el cuidado de las personas en el hogar.

El monóxido de carbono es un gas altamente peligroso que no se ve, no tiene olor ni sabor y puede estar presente en los hogares sin que las personas lo adviertan. Se genera por la combustión incompleta de productos que contienen carbono y, de acuerdo con la cantidad inhalada, puede provocar desde dolores de cabeza, mareos y náuseas hasta intoxicaciones graves e incluso la muerte.

Como novedad, este año la compañía desarrolló una pieza audiovisual que incorporó herramientas de inteligencia artificial en su proceso de producción para fortalecer un mensaje preventivo y de bien público. La realización incluyó la conceptualización creativa, el desarrollo del guion y la generación de las escenas finales con IA.

“Buscamos incorporar nuevas herramientas que nos permitan fortalecer el alcance y la efectividad de nuestros mensajes de prevención. La inteligencia artificial fue utilizada como un recurso de producción dentro de un proceso creativo y técnico supervisado por personas en todas sus etapas“, señaló Hernán Chiesa, gerente de Asuntos Públicos y Sustentabilidad de MetroGAS.

La campaña de MetroGAS fue concebida a partir de una premisa simple: los síntomas de una intoxicación por inhalación de monóxido de carbono pueden confundirse con molestias cotidianas y, justamente por eso, la prevención, la observación de las señales de alerta y la acción a tiempo son fundamentales.

“En MetroGAS entendemos que la innovación solo tiene sentido cuando ayuda a comunicar mejor. En esta campaña incorporamos herramientas de inteligencia artificial para amplificar un mensaje de utilidad pública, sin perder de vista que la prevención es el verdadero eje de nuestro trabajo. La tecnología estuvo al servicio de una comunicación clara, responsable y orientada al cuidado de las personas", afirmó Alejandro Di Lázzaro, director de Asuntos Corporativos y Comunicación de MetroGAS.

Mediante una campaña con inteligencia artificial, MetroGAS difunde consejos para prevenir intoxicación por monóxido de carbono

Las intoxicaciones por monóxido de carbono, en números

Según datos relevados por la compañía, durante todo 2025 se registraron 54 intervenciones vinculadas a incidentes por monóxido de carbono en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el sur del Gran Buenos Aires, con cerca de 120 personas hospitalizadas y 15 fallecidos. Estos datos son los más altos de los últimos 9 años.

Las situaciones de riesgo más frecuentes están relacionadas con la falta de ventilación, las rejillas obstruidas, conductos de evacuación deficientes y el mal funcionamiento de artefactos a gas. Los equipos destinados a la producción de agua caliente, como calefones, termotanques y calderas, concentran más del 90 por ciento de los incidentes asociados al monóxido de carbono. Vale tener en cuenta también que otro tipo de artefactos utilizados para calefaccionar o cocinar, como braseros o salamandras a leña, liberan monóxido de carbono.

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Entre las principales recomendaciones para prevenir intoxicaciones, MetroGAS recuerda:

Revisar los artefactos a gas y los conductos de evacuación al menos una vez al año con un gasista matriculado.

Verificar que la llama de los artefactos a gas sea siempre azul y uniforme.

No utilizar los artefactos para fines distintos a aquellos para los que fueron diseñados.

No usar el horno ni las hornallas para calefaccionar ambientes.

Evitar secar ropa sobre estufas o fuentes de calor a gas.

En baños y dormitorios, instalar únicamente artefactos de tiro balanceado o cámara cerrada.

Ventilar los ambientes todos los días, incluso cuando hace frío.

No tapar ni obstruir las rejillas de ventilación.

Ante cualquier falla, apagar el artefacto y contactar a un profesional habilitado

Los síntomas más frecuentes de intoxicación incluyen dolor de cabeza, náuseas o vómitos, mareos, alteraciones visuales, letargo o confusión, pérdida de conocimiento y convulsiones.

Ante la aparición de estos signos, es fundamental actuar rápidamente: abrir puertas y ventanas, salir al aire libre y solicitar asistencia de inmediato.

"La intoxicación por monóxido puede evitarse. Nuestro desafío es seguir generando conciencia para que cada vez más personas incorporen hábitos de prevención y podamos reducir al mínimo los accidentes", agregó Di Lázzaro.

La intoxicación por inhalación de monóxido de carbono puede ser fatal, pero puede evitarse.

Ante cualquier duda o emergencia, MetroGAS recuerda que se encuentra disponible la línea gratuita 0800-999-1050, además del SAME (107) y el 911.