Si el color aparece en la taza sin accionar la descarga, hay una fuga desde el depósito.

Una pérdida en el inodoro puede desperdiciar agua sin dejar un charco en el piso. Cuando el líquido pasa del depósito hacia la taza, el problema puede mantenerse sin que sus usuarios lo adviertan. Para detectarlo, existe una prueba con colorante alimentario y unos minutos de espera.

El Departamento de Protección Ambiental de Nueva York recomienda realizar este control una vez al año en cada inodoro de la vivienda. La revisión permite identificar una fuga interna.

Para qué sirve el colorante y cómo hacer la prueba

El procedimiento consiste en colocar una cucharadita de colorante alimentario en el tanque, esperar entre 10 y 15 minutos sin accionar la descarga y observar después el agua de la taza.

Si aparece color, significa que el agua está pasando desde el depósito hacia la taza. El organismo señala que cuanto más rápido se observa ese cambio, mayor es la pérdida.

El colorante funciona como una señal visible del paso de agua. La prueba está destinada a los inodoros con depósito y permite detectar el problema, pero no repararlo.

Qué piezas pueden estar causando la pérdida

Entre las causas habituales, la guía de Nueva York menciona fallas en la válvula de llenado o en la pieza que sella la salida del tanque.

La prueba permite detectar pérdidas internas, pero no reemplaza la reparación. Imagen ilustrativa creada con IA - El Cronista USA

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) explica que ese sello de goma retiene el agua en el depósito y permite liberarla al descargar. Con el tiempo puede desgastarse y dejar de cerrar correctamente.

Según la EPA, una pieza deteriorada puede provocar descargas espontáneas o pérdidas silenciosas de miles de galones al año. Por eso recomienda revisarla periódicamente.

Qué hacer después de detectar una fuga

Una vez terminada la comprobación, la EPA aconseja descargar el inodoro para evitar manchas por el colorante. Esa descarga se realiza después de observar el resultado, no durante el tiempo de espera.

Si hace falta reemplazar el sello, la agencia recomienda llevar la pieza anterior o una fotografía al comercio para encontrar un repuesto compatible. También se puede consultar el manual del inodoro o la página del fabricante.