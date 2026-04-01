La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) lleva adelante un sistema de control sobre movimientos financieros que obliga a bancos y billeteras virtuales a reportar operaciones que superen ciertos montos. Sin embargo, muchos contribuyentes desconocen cuánto dinero pueden mover sin que sus transacciones sean informadas automáticamente al fisco o si es que estos límites fueron actualizados en 2026. El régimen de información bancaria obligatoria establece diferentes límites según el tipo de operación y si se trata de personas físicas o jurídicas. Estos valores están vigentes desde junio de 2025 y continúan aplicándose este año hasta la próxima actualización: Es importante considerar que aunque no existe un límite en la cantidad de operaciones que podés realizar, sí se fiscaliza el monto total acumulado en el mes. Si la suma de todas las transacciones supera el tope establecido, se genera un reporte automático a ARCA. El organismo confirmó que se trata de una “actualización semestral automática basada en el IPC elaborado por el INDEC, conforme a lo dispuesto en la Resolución General 5512/2024”. La que rige actualmente está desde julio y comenzó a aplicarse en agosto. El objetivo principal de este sistema es detectar inconsistencias fiscales y posibles casos de evasión tributaria. Cuando una persona declara ingresos bajos, pero mueve grandes sumas de dinero, se genera una alerta en el organismo recaudador. Este cruce de información permite a ARCA identificar: Superar los montos no implica automáticamente una sanción, pero sí activa un procedimiento de fiscalización. ARCA puede solicitarte que justifiques el origen de los fondos mediante documentación específica: Si no podés respaldar adecuadamente el origen del dinero, las consecuencias pueden incluir: 1. Conservá toda la documentación respaldatoria: guardá facturas, recibos y comprobantes de todas las operaciones importantes, incluso si están por debajo de los límites. 2. Mantené coherencia entre ingresos declarados y movimientos bancarios: si facturás $ 500.000 mensuales, pero movés $ 5.000.000, prepará explicaciones sólidas. 3. Declará todas tus fuentes de ingreso: incluí alquileres, ventas esporádicas, trabajos freelance y cualquier otro ingreso en tu declaración jurada. 4. Evitá fraccionar operaciones para eludir controles: dividir una transferencia grande en varias pequeñas para evitar el límite puede considerarse una maniobra elusiva. 5. Consultá con un contador: si manejás montos importantes o tenés dudas sobre cómo justificar operaciones, la asesoría profesional es clave.