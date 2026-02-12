El vinagre blanco es uno de los ingredientes más versátiles del hogar. Si bien suele usarse para limpiar pisos, la cocina o el baño, en los últimos años ganó popularidad un método poco conocido: lavarse las manos con vinagre. Combinado con sal, forma una mezcla económica y fácil de preparar que aprovecha las propiedades antibacterianas y desinfectantes de ambos ingredientes. Las manos son una de las partes del cuerpo que más bacterias acumulan a lo largo del día, lo que aumenta el riesgo de enfermedades e irritaciones en la piel. En este contexto, la mezcla de vinagre y sal actúa como un limpiador natural capaz de: Para preparar y utilizar correctamente esta mezcla, se deben seguir los siguientes pasos: Este mismo procedimiento también puede utilizarse para los pies, con beneficios similares para la piel, las uñas y los olores. Aunque se trata de un remedio natural, no es apto para todas las personas. Es importante evitarlo en caso de heridas abiertas, piel extremadamente sensible e infecciones severas que requieran atención médica. Los especialistas sugieren realizar primero una prueba en una pequeña zona de la piel para verificar que no cause irritación o ardor excesivo.