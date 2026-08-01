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El primer domingo de cada mes suele estar acompañado por un ritual que, con el paso del tiempo, ganó popularidad entre quienes creen en las energías y la ley de la atracción. Solo requiere un vaso, agua, sal y unos pocos minutos .

Quienes lo practican sostienen que este gesto simbólico ayuda a dejar atrás las malas energías y a abrir el camino hacia la abundancia.

Si bien no tiene respaldo científico, continúa siendo una de las tradiciones más repetidas para comenzar un nuevo mes.

¿Para qué sirve lavarse las manos con agua y sal?

Según las creencias populares, la sal es un elemento asociado con la limpieza energética y la protección . Por ese motivo, muchas personas la utilizan en distintos rituales destinados a atraer prosperidad y alejar las energías negativas.

Según las creencias populares, la sal es un elemento asociado con la limpieza energética y la protección. (Imagen ilustrativa generada con IA) ChatGPT

Entre los beneficios que quienes practican este ritual le atribuyen se encuentran:

Favorecer la abundancia económica.

Atraer energías positivas al hogar.

Dejar atrás las malas vibras acumuladas.

Comenzar el mes con una intención positiva.

Reforzar el deseo de prosperidad y bienestar.

Más allá de estas creencias, el verdadero significado del ritual está en la intención con la que cada persona lo realiza. Para muchos, representa un momento de reflexión y un nuevo comienzo.

Por qué la sal es protagonista de este ritual

La sal fue uno de los recursos más valiosos de la antigüedad. Además de utilizarse para conservar alimentos, llegó a emplearse como moneda de intercambio en distintas civilizaciones.

Con el paso de los años también comenzó a ocupar un lugar importante en distintas tradiciones y rituales, donde se la considera un símbolo de protección y purificación.

Incluso hoy persisten algunas costumbres relacionadas con este mineral, como arrojar una pizca de sal por encima del hombro cuando se derrama o evitar entregarla directamente de mano en mano, prácticas vinculadas a antiguas creencias populares.

Cómo hacer el ritual del vaso con agua y sal

Realizar este ritual lleva apenas unos minutos y, según la tradición, debe hacerse el primer domingo de cada mes.

Ingredientes

Un vaso de vidrio.

Agua.

Dos cucharadas de sal (fina o gruesa).

Paso a paso

Disolver la sal en el agua y dejar reposar la mezcla durante aproximadamente una hora. Lavarse las manos con esa preparación. Mientras se realiza este procedimiento, repetir el siguiente mantra: “La sal es protectora y ella me ayudará a que mi dinero se multiplique y jamás falte en mi hogar”. Una vez que el agua se termine, la tradición indica dejar que las manos se sequen al aire, sin usar una toalla.

Algunas personas también acompañan este momento con aplausos o chasquidos de dedos, ya que creen que ese gesto ayuda a atraer buenas energías.

Como ocurre con otros rituales, se trata de una práctica basada en creencias personales y no existen evidencias científicas que demuestren sus efectos.