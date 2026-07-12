En esta noticia La temperatura ideal y la ubicación del calefactor

Con la llegada del invierno 2026, muchos hogares comienzan a buscar alternativas para reducir el consumo de energía sin resignar confort. En este contexto, pequeños cambios en los hábitos de uso de la calefacción, como regular correctamente la temperatura o ubicar los equipos en lugares estratégicos, pueden generar un ahorro significativo a fin de mes.

Uno de los factores que más influye en el rendimiento de cualquier sistema de calefacción es la aislación térmica de la vivienda. Contar con ventanas y puertas bien selladas, colocar burletes o utilizar cortinas gruesas ayuda a conservar el calor durante más tiempo y evita que los equipos deban funcionar de manera constante. De esta forma, es posible mejorar la eficiencia energética y reducir el consumo sin realizar grandes inversiones.

La temperatura ideal y la ubicación del calefactor

Mantener el hogar alrededor de los 20°C suele ser suficiente para lograr un ambiente confortable sin generar un gasto excesivo. También resulta recomendable programar el funcionamiento de la calefacción en los momentos en que realmente se necesita. En ese sentido, los paneles calefactores deben instalarse en espacios despejados, sin muebles ni objetos que obstaculicen la circulación del aire, para favorecer una distribución uniforme del calor.

Realizar un mantenimiento periódico de los equipos permite conservar su rendimiento y prolongar su vida útil. Limpiar los componentes, verificar su correcto funcionamiento y evitar la acumulación de polvo contribuye a que la calefacción trabaje con mayor eficiencia. Además, desconectar otros dispositivos eléctricos que no estén en uso ayuda a reducir el consumo general del hogar.

Foto Liliana, modificada con IA por El Cronista.

Al momento de renovar un equipo, conviene evaluar modelos que incorporen funciones orientadas al ahorro energético. Los paneles Mica CM705 y CM820R de Liliana ofrecen funcionamiento silencioso, control digital y timer programable, herramientas que permiten adaptar el uso de la calefacción a las necesidades de cada ambiente y evitar consumos innecesarios.

Una alternativa para reducir el gasto este invierno

Combinar un buen aislamiento con hábitos de uso responsables y un equipo eficiente puede marcar una diferencia importante durante los meses más fríos. Los paneles calefactores Mica CM705 y CM820R de Liliana están pensados para ofrecer una climatización confortable con un consumo optimizado, convirtiéndose en una opción para quienes buscan mejorar la eficiencia energética del hogar.

Los paneles calefactores Mica CM705 y CM820R de Liliana se encuentran disponibles para quienes deseen renovar su sistema de calefacción. Los interesados pueden conocer más información sobre sus características y adquirir los equipos a través de www.liliana.com.ar.